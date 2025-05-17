Zaferin Rengi filmi nerede çekildi? Zaferin Rengi filmi oyuncuları kimler?
Zaferin Rengi filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 1918-1923 yılları arasında yaşanmış gerçek olaylara dayanan film, 2024 yılında vizyona girmişti. Peki, Zaferin Rengi filmi nerede çekildi? Zaferin Rengi filmi oyuncuları kimler?
Yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un üstlendiği, oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Gonca Vuslateri, Yılmaz Bayraktar ve Birce Akalay’ın yer aldığı, “Zaferin Rengi" filmi, 15 Mart Cumartesi günü izleyicilerle buluşacak.