Zaferin Rengi filmi nerede çekildi? Zaferin Rengi filmi oyuncuları kimler?

Zaferin Rengi filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 1918-1923 yılları arasında yaşanmış gerçek olaylara dayanan film, 2024 yılında vizyona girmişti. Peki, Zaferin Rengi filmi nerede çekildi? Zaferin Rengi filmi oyuncuları kimler?

Zaferin Rengi filmi nerede çekildi? Zaferin Rengi filmi oyuncuları kimler? - 1

Yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un üstlendiği, oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Gonca Vuslateri, Yılmaz Bayraktar ve Birce Akalay’ın yer aldığı, “Zaferin Rengi" filmi, 15 Mart Cumartesi günü izleyicilerle buluşacak.

N-LIFE HABERLERİ

Zaferin Rengi filmi nerede çekildi? Zaferin Rengi filmi oyuncuları kimler? - 2

ZAFERİN RENGİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Zaferin Rengi filminin çekimleri İzmit'te gerçekleştirildi.

Zaferin Rengi filmi nerede çekildi? Zaferin Rengi filmi oyuncuları kimler? - 3

ZAFERİN RENGİ KONUSU

Televizyonda ilk kez yayınlanacak dram türündeki filmin konusu ise şöyle; Zaferin Rengi, 1919 yılında İstanbul'u işgal eden düşman kuvvetlerine karşı örgütlenen insanların Anadolu'da başlattıkları direnişi, Cumhuriyet tarihinin en önemli spor başarılarından olan General Harington Kupası efsanesinin etrafında anlatıyor.

Zaferin Rengi filmi nerede çekildi? Zaferin Rengi filmi oyuncuları kimler? - 4

1918-1923 yılları arasında yaşanmış gerçek olaylara dayanan, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’da başlatılan milli mücadele, işgal altında bulunan İstanbul'da büyür. Bu süreçte kazandıkları futbol zaferleriyle moral bulan Türk halkı, bağımsızlık için ciddi bir direniş başlatır. Film, Türk spor tarihine damgasını vurmuş en önemli futbol başarılarımızdan biri olan Harington Kupası’yla final yapıyor.

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