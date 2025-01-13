Zekiye Aydın ve Nezaket Kışı cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı'daki cinayet sarmalında itiraf geldi

AYNI KADERİ Mİ YAŞADI?

Tüm bunlar yaşanırken kayıp bir kadının daha olduğu bilgisi geçti. Aynı köyde yaşanan kayıpta yine benzer isimlere yer verildi. Nezaket Kışı da adaşıyla aynı kaderimi mi yaşamıştı?