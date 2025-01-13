Zekiye Aydın ve Nezaket Kışı cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı'daki cinayet sarmalında itiraf geldi
Nezaket Uyur cinayetinin yankıları devam ederken, 20 yıl önceki olayla ilgili yeni iddialar gün yüzüne çıktı. Son gelişmeler, cinayetle ilgili bilinenleri derinden sarsan bir boyut kazandı. Olayda adı geçen kişilerden birinin, yalnızca Nezaket Uyur'un ölümünde değil, başka cinayetlerde de parmağı olduğu öne sürülüyor. Görgü tanıklarına göre, Zekiye Aydın ve Nezaket Kışı'nın da aralarının da bulunduğu 6 kişi cinayete kurban gitti.
Türkiye, Müge Anlı'da işlenen korkunç konuları konuşuyor. 3 kadının şüpheli kaybında oklar hep aynı kişileri gösteriyor. Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdu. Cinayet pamuk ipliği gibi çözülmeye başladı. Aranan kadın sayısı üçe çıktı.