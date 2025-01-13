Zekiye Aydın ve Nezaket Kışı cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı'daki cinayet sarmalında itiraf geldi

Nezaket Uyur cinayetinin yankıları devam ederken, 20 yıl önceki olayla ilgili yeni iddialar gün yüzüne çıktı. Son gelişmeler, cinayetle ilgili bilinenleri derinden sarsan bir boyut kazandı. Olayda adı geçen kişilerden birinin, yalnızca Nezaket Uyur'un ölümünde değil, başka cinayetlerde de parmağı olduğu öne sürülüyor. Görgü tanıklarına göre, Zekiye Aydın ve Nezaket Kışı'nın da aralarının da bulunduğu 6 kişi cinayete kurban gitti.

Zekiye Aydın ve Nezaket Kışı cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı'daki cinayet sarmalında itiraf geldi - 1

Türkiye, Müge Anlı'da işlenen korkunç konuları konuşuyor. 3 kadının şüpheli kaybında oklar hep aynı kişileri gösteriyor. Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdu. Cinayet pamuk ipliği gibi çözülmeye başladı. Aranan kadın sayısı üçe çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Zekiye Aydın ve Nezaket Kışı cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı'daki cinayet sarmalında itiraf geldi - 2

Müge Anlı'nın yayını ihbar kabul edildi ve Nezaket Uyur'un şüpheli kaybında cinayet itirafı geldi. Nezaket'in eşi ve Yusuf ve onun kardeşleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zekiye Aydın ve Nezaket Kışı cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı'daki cinayet sarmalında itiraf geldi - 3

AYNI KADERİ Mİ YAŞADI?

Tüm bunlar yaşanırken kayıp bir kadının daha olduğu bilgisi geçti. Aynı köyde yaşanan kayıpta yine benzer isimlere yer verildi. Nezaket Kışı da adaşıyla aynı kaderimi mi yaşamıştı?

Zekiye Aydın ve Nezaket Kışı cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı'daki cinayet sarmalında itiraf geldi - 4

Nezaket Kışı'nın kaybında adı geçen Adil Önel'in ismi halası Zekiye Aydın'ın da kaybında geçiyordu.  Hakkındaki iddiaları reddeden kilit isim Adil Önel'in halasının imzasını taklit ederek usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı.

Zekiye Aydın ve Nezaket Kışı cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı'daki cinayet sarmalında itiraf geldi - 5

Talihsiz kadının evini gasp eden yeğen hakkındaki iddialar yenilir yutulur cinsten değildi. Konuyu derinlemesine inceleyen Müge Anlı zincirleme cinayetleri, kuşku dolu ölümler hakkında her geçen dakika başka bilgiler edindi.

Zekiye Aydın ve Nezaket Kışı cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı'daki cinayet sarmalında itiraf geldi - 6

SABRİ'DEN İTİRAF GELDİ

Canlı yayında Sabri'den itiraf geldi. Yayının başında ağlayan Sabri sonrasında Müge Anlı'ya itirafta bulundu ve Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın'ın cenazelerinin yerini biliyorum dedi.

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