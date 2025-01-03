Zembilli dizisi nerede çekiliyor? Zembilli dizisi oyuncuları kimler? Kadro ve karakterler açıklandı
Yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizi Zembilli ekran macerasına başladı. Proje tasarımı Cemil Yavuz, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait olan Zembilli'de, yönetmen koltuğuna Ufuk Hakan Eren oturuyor. Peki, Zembilli dizisi nerede çekiliyor? Zembilli dizisi oyuncuları kimler?
Zembilli dizisinin ekran macerasına başlamasıyla birlikte gözler kadro ve karakterlere çevrildi. Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi izleyicilerin içini ısıtacak.