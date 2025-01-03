Zembilli dizisi nerede çekiliyor? Zembilli dizisi oyuncuları kimler? Kadro ve karakterler açıklandı

Nuran Taşçı (Dilaray Yeşilyaprak): Sevdasının peşinden gidecek kadar cesur olan Nuran, bu dikenli yolu gül bahçesine çevirecektir. Oldukça sade ve duru görünüşü, yüreğindeki aydınlığın bir yansımasıdır. Akıllı ve hamarattır.



Vahit Selek (Aykut Yılmaz): Kasabanın müezzini, gönlü güzel, bir mübarek adamdır Vahit. Kimsesizdir ama kardeşim dediği dostları vardır. Bir de yüzüne bakmaya bile cesaret edemediği bir sevdiği… İyi niyetinden ve kimseye hayır diyemediğinden başı dertten kurtulmaz.



Tarık Savran (Yalçın Hafızoğlu): Annesinin göz bebeği, dedesinin gönül yarası, hem veteriner, hem define avcısı… Sürekli arayan, bulunca tamamlanacağına inanan, hayalperest, neşeli, güçlü bir adamdır Tarık. Kardeş gibi bildiği dostlarına düşkündür, onlar için ne gerekiyorsa yapar.