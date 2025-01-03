Zembilli dizisi nerede çekiliyor? Zembilli dizisi oyuncuları kimler? Kadro ve karakterler açıklandı

Yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizi Zembilli ekran macerasına başladı. Proje tasarımı Cemil Yavuz, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait olan Zembilli'de, yönetmen koltuğuna Ufuk Hakan Eren oturuyor. Peki, Zembilli dizisi nerede çekiliyor? Zembilli dizisi oyuncuları kimler?

Zembilli dizisi nerede çekiliyor? Zembilli dizisi oyuncuları kimler? Kadro ve karakterler açıklandı - 1

Zembilli dizisinin ekran macerasına başlamasıyla birlikte gözler kadro ve karakterlere çevrildi. Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi izleyicilerin içini ısıtacak.


N-LIFE HABERLERİ

Zembilli dizisi nerede çekiliyor? Zembilli dizisi oyuncuları kimler? Kadro ve karakterler açıklandı - 2

ZEMBİLLİ OYUNCU KADROSU

Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mürşit Ağa Bağ, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan, Melis Özçimen, Elmas Evşen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.

Zembilli dizisi nerede çekiliyor? Zembilli dizisi oyuncuları kimler? Kadro ve karakterler açıklandı - 3

ZEMBİLLİ KARAKTERLERİ

Adem Kozlu (Emre Dinler): Zembilli kasabasının motor tamircisi, sözünün eri, gözü pek, mert, yiğit bir delikanlı… Aynı zamanda da pehlivan. Adem, gönlünü, kardeşinden öte sevdiği dediği Murad'ın kız kardeşine, Fidan'a kaptırmıştır.

Esma Selek (Sude Zülal Güler): Gönlü öyle bir sevdaya düşmüştür ki, ne kavuşması mümkündür, ne de arkada bırakması... Sözünü esirgemeyen, inandığından vazgeçmeyen, dışı sert, içi narin, güzeller güzeli bir kızdır Esma…

Zembilli dizisi nerede çekiliyor? Zembilli dizisi oyuncuları kimler? Kadro ve karakterler açıklandı - 4

Fidan Harmancı (Damlasu İkizoğlu): Herkes onu neşesiyle, gülüşüyle bilir. Bir güvercinin kanadında sevda şiirleri konardı penceresine. Kasabanın pehlivan delikanlısı, Adem'le sevdalıydılar birbirlerine.

Zembilli dizisi nerede çekiliyor? Zembilli dizisi oyuncuları kimler? Kadro ve karakterler açıklandı - 5

Kadir Doğramacı (Özgür Cem Tuğluk): En büyük hayali müzisyenlik olduğu için köy düğünlerinde, sünnetlerde, nişanlarda şarkıcılık yapar ama kasabanın fırıncısıdır Kadir. Hiç anlaşamadığı babasıyla başı derttedir. İflah olmaz şekilde aşık olduğu kızı kaçıracak kadar gözünü karartır.

Zembilli dizisi nerede çekiliyor? Zembilli dizisi oyuncuları kimler? Kadro ve karakterler açıklandı - 6

Nuran Taşçı (Dilaray Yeşilyaprak): Sevdasının peşinden gidecek kadar cesur olan Nuran, bu dikenli yolu gül bahçesine çevirecektir. Oldukça sade ve duru görünüşü, yüreğindeki aydınlığın bir yansımasıdır. Akıllı ve hamarattır.

Vahit Selek (Aykut Yılmaz): Kasabanın müezzini, gönlü güzel, bir mübarek adamdır Vahit. Kimsesizdir ama kardeşim dediği dostları vardır. Bir de yüzüne bakmaya bile cesaret edemediği bir sevdiği… İyi niyetinden ve kimseye hayır diyemediğinden başı dertten kurtulmaz.

Tarık Savran (Yalçın Hafızoğlu): Annesinin göz bebeği, dedesinin gönül yarası, hem veteriner, hem define avcısı… Sürekli arayan, bulunca tamamlanacağına inanan, hayalperest, neşeli, güçlü bir adamdır Tarık. Kardeş gibi bildiği dostlarına düşkündür, onlar için ne gerekiyorsa yapar.

Zembilli dizisi nerede çekiliyor? Zembilli dizisi oyuncuları kimler? Kadro ve karakterler açıklandı - 7

ZEMBİLLİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Zembilli, İzmir'in Ödemiş ilçesinde çekiliyor. Gerçek olmayan Zembilli köyü, Elmalı ve çevresindeki köylerden esinlenilerek tasarlanmış.

DAHA FAZLA GÖSTER