Dua Lipa çantasını açtı, çıkanlar şaşkına çevirdi! Bunu yanından asla ayırmıyormuş

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, konuk olduğu bir programda çantasının içindekileri gösterdi. Ünlü şarkıcı ilk olarak aracının anahtarını göstererek kendisi için arabanın çok önemli olduğunu belirtti. Daha sonra Lipa'nın çantasından çıkardıkları ise görenleri şaşkına çevirdi. Şarkıcının sürekli yanında taşıdığı şey ise kısa sürede gündem oldu.

Dua Lipa çantasını açtı, çıkanlar şaşkına çevirdi! Bunu yanından asla ayırmıyormuş - 1

Çıkardığı şarkılarca listeleri alt üst eden Dua Lipa'nın günlük hayatı da geniş hayran kitlesi tarafından merakla takip ediliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Dua Lipa çantasını açtı, çıkanlar şaşkına çevirdi! Bunu yanından asla ayırmıyormuş - 2

Dua Lipa'nın bu kez de çantasının içinden çıkanlar ve yanından asla ayırmadığı şey gündem oldu.

Dua Lipa çantasını açtı, çıkanlar şaşkına çevirdi! Bunu yanından asla ayırmıyormuş - 3

Youtube'da Vogue'un "Çantamda Neler Var" serisine konuk olan Dua Lipa çantasının içindekileri gösterdi.

Dua Lipa çantasını açtı, çıkanlar şaşkına çevirdi! Bunu yanından asla ayırmıyormuş - 4

Dua Lipa, ilk aracının anahtarını göstererek kendisi için arabanın çok önemli olduğunu belirtti.

Daha sonra çantasından not defteri çıkaran ünlü yıldız, konserlerden çekilen fotoğrafları da gösterdi.

Dua Lipa çantasını açtı, çıkanlar şaşkına çevirdi! Bunu yanından asla ayırmıyormuş - 5

Lipa, her zaman yanında acı sos bulundurduğunu belirterek de "Acı sos, çok önemli. Her zaman yanımda taşırım çünkü her yemeği daha güzel kıldığını düşünüyorum." dedi.

Dua Lipa çantasını açtı, çıkanlar şaşkına çevirdi! Bunu yanından asla ayırmıyormuş - 6

Ayrıca İspanyolca öğrendiğini de belirten şarkıcının çantasından çok fazla kulaklık çıktı. Lipa pasaportunun da sürekli yanında olduğunu belirtti.

Dua Lipa çantasını açtı, çıkanlar şaşkına çevirdi! Bunu yanından asla ayırmıyormuş - 7

Lipa'nın sürekli yanında taşıdığı bir diğer şeyse; tarot kartları.

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