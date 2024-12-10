Dua Lipa çantasını açtı, çıkanlar şaşkına çevirdi! Bunu yanından asla ayırmıyormuş
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, konuk olduğu bir programda çantasının içindekileri gösterdi. Ünlü şarkıcı ilk olarak aracının anahtarını göstererek kendisi için arabanın çok önemli olduğunu belirtti. Daha sonra Lipa'nın çantasından çıkardıkları ise görenleri şaşkına çevirdi. Şarkıcının sürekli yanında taşıdığı şey ise kısa sürede gündem oldu.
Çıkardığı şarkılarca listeleri alt üst eden Dua Lipa'nın günlük hayatı da geniş hayran kitlesi tarafından merakla takip ediliyor.