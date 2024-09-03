Düğün davetiyesi sızdı! Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'dan dikkat çekici istek
Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yarın akşam gerçekleşecek düğününün davetiyesi ortaya çıktı. Siyah tasarımıyla dikkat çeken davetiyede bulunan not dikkatlerden kaçmadı. İkilinin davetlilerden bir ricası var. Daha önce 3 evlilik yapan ve bu evliliklerinden 4 kızı bulunan Ilıcalı, kendinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile 4. evliliğini yapacak.
Uzun zamandır yaşadıkları ilişkiyle magazin gündemine konu olan çift, yarın nikâh masasına oturacak.