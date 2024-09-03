Düğün davetiyesi sızdı! Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'dan dikkat çekici istek

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yarın akşam gerçekleşecek düğününün davetiyesi ortaya çıktı. Siyah tasarımıyla dikkat çeken davetiyede bulunan not dikkatlerden kaçmadı. İkilinin davetlilerden bir ricası var. Daha önce 3 evlilik yapan ve bu evliliklerinden 4 kızı bulunan Ilıcalı, kendinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile 4. evliliğini yapacak.

Düğün davetiyesi sızdı! Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'dan dikkat çekici istek - 1

Uzun zamandır yaşadıkları ilişkiyle magazin gündemine konu olan çift, yarın nikâh masasına oturacak.

N-LIFE HABERLERİ

Düğün davetiyesi sızdı! Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'dan dikkat çekici istek - 2

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan kısa bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı.

Düğün davetiyesi sızdı! Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'dan dikkat çekici istek - 3

Birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak isteyen çift, yarın akşam Esma Sultan Yalısı'nda 'evet' diyecek.

Düğün davetiyesi sızdı! Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'dan dikkat çekici istek - 4

Dördüncü kez nikah masasına oturacak Acun Ilıcalı, yakın arkadaşlarının olduğu küçük bir grupla düğün yapmayı planlıyor.

Düğün davetiyesi sızdı! Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'dan dikkat çekici istek - 5

Çiftin düğün davetiyesi de ortaya çıktı.

Düğün davetiyesi sızdı! Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'dan dikkat çekici istek - 6

Tamamen siyah bir tema seçilen davetiyede Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya davetlilere, "Lütfen, sosyal medya olmasın." diye not düştü.

Düğün davetiyesi sızdı! Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'dan dikkat çekici istek - 7

Ayça Çağla Altunkaya, 2 Temmuz 1999 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi.

Düğün davetiyesi sızdı! Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'dan dikkat çekici istek - 8

Nişantaşı Üniversitesi'nde Hemşirelik bölümünden mezun olan Ayça Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı'nın sevgilisidir.

Düğün davetiyesi sızdı! Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'dan dikkat çekici istek - 9

Basketbola ilgi duyan Altunkaya, okul zamanında amatör olarak basketbol takımında da yer almıştır.

Gözlerden uzak bir yaşam süren Ayça Çağla Altunkaya, Sosyal medya paylaşımları ile ve Acun Ilıcalı ile yaşadığı birlikteliği ile gündeme geliyor.

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