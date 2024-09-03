Düğün davetiyesi sızdı! Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'dan dikkat çekici istek

Basketbola ilgi duyan Altunkaya, okul zamanında amatör olarak basketbol takımında da yer almıştır.

Gözlerden uzak bir yaşam süren Ayça Çağla Altunkaya, Sosyal medya paylaşımları ile ve Acun Ilıcalı ile yaşadığı birlikteliği ile gündeme geliyor.