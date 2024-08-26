Elektronik sigara sonu oluyordu! Ünlü sanatçı ve oyuncu Selen Görgüzel'in kızı kalp krizi geçirdi

45 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş, nefes almakta güçlük çekince apar topar hastaneye kaldırıldı. Elektronik sigara yüzünden rahatsızlanan genç kızın, ameliyat sonrası tedavi süreci devam ediyor.

Elektronik sigara sonu oluyordu! Ünlü sanatçı ve oyuncu Selen Görgüzel'in kızı kalp krizi geçirdi - 1

Evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Selen Görgüzel'in ilk eşi Yılmaz Bektaş'tan olan kızının ameliyat sonrası tedavisi devam ederken yaşanılan rahatsızlığın elektronik sigara kaynaklı olduğu açıklandı.

N-LIFE HABERLERİ

Elektronik sigara sonu oluyordu! Ünlü sanatçı ve oyuncu Selen Görgüzel'in kızı kalp krizi geçirdi - 2

Magazin gündeminin ve sosyal medyanın dikkati çeken isimlerden Selen Görgüzel'in kızı İlknaz Bektaş, Ortaköy'deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Elektronik sigara sonu oluyordu! Ünlü sanatçı ve oyuncu Selen Görgüzel'in kızı kalp krizi geçirdi - 3

Geçtiğimiz günlerde bir kaza geçirdikten sonra gözündeki morluk ile dizindeki bandajla açıklama yapan Görgüzel'in bu sefer kızından endişelendiren haber geldi.

Elektronik sigara sonu oluyordu! Ünlü sanatçı ve oyuncu Selen Görgüzel'in kızı kalp krizi geçirdi - 4

Kalbi sıkışan, nefes almakta güçlük çeken Bektaş hemen bir hastaneye kaldırıldı.

Elektronik sigara sonu oluyordu! Ünlü sanatçı ve oyuncu Selen Görgüzel'in kızı kalp krizi geçirdi - 5

Göğsüne hava kaçtığı tespit edilen İlknaz Bektaş’a “göğüs boşluğuna mediastinal amfizem” teşhisi konuldu ve ameliyata alındı.

Elektronik sigara sonu oluyordu! Ünlü sanatçı ve oyuncu Selen Görgüzel'in kızı kalp krizi geçirdi - 6

"EĞER UÇAĞA BİNSEYDİM..."

Bektaş, “Rahatsızlandığım günün akşamı Alp Dağları’na trekkking yapmaya uçacaktım. Eğer uçağa binseydim, basınçtan hayatımı kaybedebilirmişim. Allah korudu” dedi.

Elektronik sigara sonu oluyordu! Ünlü sanatçı ve oyuncu Selen Görgüzel'in kızı kalp krizi geçirdi - 7

Yaşadığı rahatsızlığın elektronik sigara kaynaklı olduğunu açıklayan Bektaş, uyarıda bulunurken anne Selen Görgüzel'den de açıklama geldi.

Elektronik sigara sonu oluyordu! Ünlü sanatçı ve oyuncu Selen Görgüzel'in kızı kalp krizi geçirdi - 8

Görgüzel sosyal medyadan yaptığı açıklamada;

"Kızım İlknaz Bektaş elektronik sigara (puff) kullanımına bağlı olarak ciddi bir sağlık sorunu yaşamıştır. Akciğerlerin dumanı süzememesi sonucu kalbin etrafında hava kabarcıkları oluşmuş ve bu kabarcıklar, kalbin çalışmasını engelleyecek seviyeye ulaşarak hayati tehlike yaratmıştır.

Durumun ciddiyeti nedeniyle evladım acilen ameliyata alınmış ve Prof. Dr. Çağatay Tezel tarafından başarılı bir müdahale gerçekleştirilmiştir. Şu anda iyileşme sürecinde olup, Allah’ın izniyle bu zor dönemi atlatacağımıza inanıyoruz.

Bu süreçte yanımızda olan, arayıp soran ve dualarını eksik etmeyen tüm dostlarımıza ve sevdiklerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Sizlerin desteği bizler için çok kıymetlidir. Telefonlara cevap veremiyoruz, ancak lütfen merak etmeyin, iyiyiz.

Son olarak, yaşadığımız bu zorlu deneyimin ışığında, herkesi elektronik sigara kullanımının tehlikeleri konusunda bir kez daha uyarmak istiyoruz. Lütfen sağlığınızı riske atmayın." açıklamasında bulundu. 

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