Elektronik sigara sonu oluyordu! Ünlü sanatçı ve oyuncu Selen Görgüzel'in kızı kalp krizi geçirdi

Görgüzel sosyal medyadan yaptığı açıklamada;

"Kızım İlknaz Bektaş elektronik sigara (puff) kullanımına bağlı olarak ciddi bir sağlık sorunu yaşamıştır. Akciğerlerin dumanı süzememesi sonucu kalbin etrafında hava kabarcıkları oluşmuş ve bu kabarcıklar, kalbin çalışmasını engelleyecek seviyeye ulaşarak hayati tehlike yaratmıştır.



Durumun ciddiyeti nedeniyle evladım acilen ameliyata alınmış ve Prof. Dr. Çağatay Tezel tarafından başarılı bir müdahale gerçekleştirilmiştir. Şu anda iyileşme sürecinde olup, Allah’ın izniyle bu zor dönemi atlatacağımıza inanıyoruz.



Bu süreçte yanımızda olan, arayıp soran ve dualarını eksik etmeyen tüm dostlarımıza ve sevdiklerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Sizlerin desteği bizler için çok kıymetlidir. Telefonlara cevap veremiyoruz, ancak lütfen merak etmeyin, iyiyiz.



Son olarak, yaşadığımız bu zorlu deneyimin ışığında, herkesi elektronik sigara kullanımının tehlikeleri konusunda bir kez daha uyarmak istiyoruz. Lütfen sağlığınızı riske atmayın." açıklamasında bulundu.