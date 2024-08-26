Elektronik sigara sonu oluyordu! Ünlü sanatçı ve oyuncu Selen Görgüzel'in kızı kalp krizi geçirdi
45 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş, nefes almakta güçlük çekince apar topar hastaneye kaldırıldı. Elektronik sigara yüzünden rahatsızlanan genç kızın, ameliyat sonrası tedavi süreci devam ediyor.
Evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Selen Görgüzel'in ilk eşi Yılmaz Bektaş'tan olan kızının ameliyat sonrası tedavisi devam ederken yaşanılan rahatsızlığın elektronik sigara kaynaklı olduğu açıklandı.