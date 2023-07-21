En popüler ve en güzel süs köpeği Pomeranian Boo hakkında bilinmesi gerekenler

Pomeranian Boo, dünya çapında büyük ilgi bulan bir süs köpeği türüdür . Oyuncak ayıcık yüz ifadesi ile öne çıkan bu ırk, sevimli ve küçük bir köpek olma özelliğine sahiptir.

İnanılmaz görünüm ayrıcalıkları ile en başta herkesi kendine hayran bıraktığından söz edebiliriz. Adeta kabarık ve ipeksi tüyleri ile baktıkça bakası geliyor insanın.

Yoğun, kabarık ve pürüzsüz bir kürke sahiptir. Genellikle beyaz renkli tüy ayrıcalıkları ile bilinir. İnce yüz hatları adeta görenlerin kalbini çalmaya yetiyor. Cam gibi siyah göz yapısıyla oldukça şirin bir duruş sergiliyor. Fındık gibi burnu ise tam ısırmalık…

Bu köpekler için oldukça minyatür bedenli olduğundan bahsetmeden olmaz. Genel cins özellikleri itibari ile 1.5 ila 3 kilogram arasında değişen bir hafifliğe sahiptir.

Bu tatlı mı tatlı köpeğe dair diğer özelliklere göz atamaya ne dersiniz?