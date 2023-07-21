En popüler ve en güzel süs köpeği Pomeranian Boo hakkında bilinmesi gerekenler

Pomeranian Boo Nasıl Bir Köpektir, bilmek isteyenler için harika bir rehber içeriği oluşturduk. Haydi dünyanın en sempatik köpeği hakkında bilgi edinmeye.

En popüler ve en güzel süs köpeği Pomeranian Boo hakkında bilinmesi gerekenler - 1

Pomeranian Boo, dünya çapında büyük ilgi bulan bir süs köpeği türüdür . Oyuncak ayıcık yüz ifadesi ile öne çıkan bu ırk, sevimli ve küçük bir köpek olma özelliğine sahiptir.

İnanılmaz görünüm ayrıcalıkları ile en başta herkesi kendine hayran bıraktığından söz edebiliriz. Adeta kabarık ve ipeksi tüyleri ile baktıkça bakası geliyor insanın.

Yoğun, kabarık ve pürüzsüz bir kürke sahiptir. Genellikle beyaz renkli tüy ayrıcalıkları ile bilinir. İnce yüz hatları adeta görenlerin kalbini çalmaya yetiyor. Cam gibi siyah göz yapısıyla oldukça şirin bir duruş sergiliyor. Fındık gibi burnu ise tam ısırmalık…

Bu köpekler için oldukça minyatür bedenli olduğundan bahsetmeden olmaz. Genel cins özellikleri itibari ile 1.5 ila 3 kilogram arasında değişen bir hafifliğe sahiptir.

 Bu tatlı mı tatlı köpeğe dair diğer özelliklere göz atamaya ne dersiniz?

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En popüler ve en güzel süs köpeği Pomeranian Boo hakkında bilinmesi gerekenler - 2

Pomeranian Boo Özellikleri

Seyahat esnasında sahiplerine büyük kolaylık sağlayan Boo, apartman yaşamına uygun yapısıyla yaygın olarak tercih edilir.

Çok cana yakın bir köpek türü olarak rahatlıkla Pomeranian Boo özelliklerinden söz edebiliriz.

Bulunduğu ortamda kolayca tüm dikkatleri üzerine toplayabilen bir köpektir. Sosyal yapısı ile ön plana çıkar.

Çocuklar ile iletişimi yüksek dost canlısı bir varlık olarak tabir edebiliriz. Sahiplerine karşı üstün bir bağlılık gösteren bu köpek türü aynı zamanda çok söz dinler. Kolay eğitilebilir yanı ile bir çok kişi tarafından sıklıkla sahiplenilir.

İlgi çekici fiziksel özelliklerinin yanı sıra olabildiğinde neşeli ve oyun delisi bir köpek türüdür.

Sosyal medya fenomeni şeklinde de anılmakta olan Boo, fotoğraf ve videoları çok fazla ilgi buluyor.

Tatlı pozlar vermeye doyamayan patili dostlarımızdan olan Pomeranian Boo, aynı zamanda çok zeki bir tür olarak karşımıza çıkıyor.

Eğitim ve bakım anlamında yatkın bir karaktere sahiptir. Sabırlı ve olabildiğince olumlu yaklaşım sergiler.

En popüler ve en güzel süs köpeği Pomeranian Boo hakkında bilinmesi gerekenler - 3

Pomeranian Boo Yavru bakımı 

Pomeranian Yavru bakımı özen gerektiren bir durumdur. Nazik ve sempatik Boo bebeklerinin sağlıklı büyümeleri için gereken bakımlarının eksiksiz yerine getirilmesi büyük önem taşır. Çok emek gerektirmeyen bu emsalsiz bebeklerimiz için rutin yapılması gerekenler şunlardır…

Pomeranian Boo yavru bakımı esnasında en önemli nokta beslenmesidir. Sağlıklı büyümesi için yavru için en uygun ve dengeli beslenme planı sağlanmalıdır.

Veterinerin önerdiği premium kalitede köpek maması tercih edilmelidir. Yavru gelişimine ve yaşına uygun düşecek porsiyonları belirleyin.

Tüm bunların yanı sıra taze suyun her zaman yanında bulunmasını sağlayın.

Düzenli aralıklar ile veteriner kontrollerini yaptırın. Aşı takvimini ve parazit önleme tedavileri mutlaka zamanında yürütülmelidir.

Pomeranian Boo yavru bakımı esnasında eğitim de oldukça önemlidir.

Yavru Pomeranian Boo için özellikle temel itaat eğitimi vermek önemlidir. Tuvalet eğitimi, temel komutlar ve sosyalleşme anlamında gereken süreçler aksatılmadan sağlanmalıdır.

Yavru Boo’lar çeşitli insanlar, hayvanlar ve ortamlarla mutlaka sosyalleşmelidir. Farklı seslere, kokulara ve deneyimlere maruz kala kala ortama kolayca adapte olmaları sağlanmalıdır.

Hijyen ve bakım anlamında yavru Pomeranian’lar düzenli tarama gerektirir. Sağlıklı ve parlak bir görünüm için tüy bakımı önem taşır. Tüylerinin düzenli olarak taranması ile düğümlenmeler kolayca önlenebilir.

Yine göz ve kulak bakımına dikkat edilmeli. Boo yavruların tırnakları da düzenli olarak kesilmelidir. Hijyen anlamında oldukça önem arz ettiğinden bahsedebiliriz.

Düzenli periyotlar halinde diş sağlığını da planlayın. Fırçalamak alışkanlığı oluşturarak doğru ürünler eşliğinde diş bakımını hayata geçirin.

En popüler ve en güzel süs köpeği Pomeranian Boo hakkında bilinmesi gerekenler - 4

Egzersiz ve oyun konusu da Pomeranian Boo yavru bakım süreçlerinde önem taşıyan bir durumdur.

Günün belli saatlerinde önem taşımakta olan egzersizler yavruların fiziksel ve zihinsel gelişimleri için gereklidir. Uygun egzersiz, günlük yürüyüşler, oyun seansları ve zekâ oyunları gibi aktiviteler ile ihtiyaçlarını yerine getirin.

Sevgi ve ilgi de yavru bakımı konusunda olmazsa olmazlardandır. Yavrunuza sevgi ve ilgi göstermek, onun mutluluğu ve sağlığını artırır. Ona sarılıp ve onunla konuşmanız pozitif anlamda gelişim göstermesine büyük katkı sağlar. Aynı zamanda köpeğiniz ile aranızdaki bağı fazlasıyla güçlendirir.

Pomeranian Spitz Farklılıkları Nedir? Farklı Bir Tür müdür?

Pomeranian ve Spitz, aynı köpek türünün farklı varyasyonlarıdır. Pomeranian Boo, Spitz türünün küçük bir alt türü şeklinde bilinir.

Pomeranian Spitz Farklılıkları Nedir? Farklı Bir Tür müdür?

Pomeranian ve Spitz, aynı köpek türünün farklı varyasyonlarıdır. Pomeranian Boo, Spitz türünün küçük bir alt türü şeklinde bilinir.

Pomeranian ve Spitz arasındaki farklılıklar nelerdir diye bakacak olursak;

Boyut farkı

 Pomeranian, Spitz türü ne karşın daha küçük boyutlara sahip bir köpektir. Pomeranianlar genel olarak 3 kilogramı geçmeyen bir hafifliği ile bilinir. Bedensel özellikleri ile 20 ila 30 cm arasında bir yüksekliğe sahiptir. Spitz köpekler ise daha büyük boyutlarda olabilirler.

Tüy Farkı

Pomeranian'ların kürk özellikleri uzun ve püsküllüdür. Salaş tüy özellikleri ile ön plana çıkarlar.  Spitz tüyleri ise yayvan şekline sahiptir.

Renk Farkları

Pomeranian Boo köpekler sıklıkla beyaz, krem, kahverengi, siyah yada birleşik renklerde olabiliyor.

Spitz ise beyaz ya da krem renkli olarak yaşam sürerler. Ancak, Spitz türleri arasında da farklı renk varyasyonları mevcuttur.

Karakter Farkları

 Pomeranianlar, sevimli ve enerjik kişilikleriyle bilinirken, Spitz köpekleri genellikle cesur ve koruyucu bir karakter şekliyle ön plana çıkıyor.

Köken Farkları

Pomeranian Boo köpek, Almanya'nın Pomeranya bölgesinden ortaya çıkmış türlerdir. Spitz köpekler çok eski köken özelliklerine sahiptir. Spitz terimi, farklı boyut ve tüy çeşitliliklerini kapsayan bir grup köpeği tanımlamak için kullanılır.

En popüler ve en güzel süs köpeği Pomeranian Boo hakkında bilinmesi gerekenler - 5

Pomeranian Boo Fiyat

Pomeranian Kaç tl çok karşılaşılan bir sorudur . Pomeranian Köpek 2023 yılı ortalama fiyatları 15.000 tl ile 29.000 tl arasında değişmektedir.

Pomeranian Boo Fiyat aralığı gelişim süreçlerine paralel olacak şekilde değişkenlik gösterebilmektedir. Renk, yaş, tüy, soy ve anne baba özelliklerine bağlı olacak şekilde fiyat anlamında farklı değişen ücretler ile Pomeranian Boo Sahiplenme isteyebilirsiniz.

Pomeranian Sahiplenme

Pomeranian Sahiplenme yaparken şunlara dikkat etmeyi ihmal etmeyiniz. Göz önünde bulundurmanız gereken önemli noktalar şunlardır. Pomeranian Yavru alırken nelere Dikkat edilmeli? Bilmek isteyenler için kısa ve öz bilgiler aktaralım.

Güvenilir bakım evi ve barınak tercihi önemli!

Güvenilir bir barınaktan Pomeranian sahiplenmek oldukça önemlidir. Yetiştiriciler, barınaklar ya da ilan sayfaları gibi güvenilir noktalardan tercihler yapmaya özen gösterin.

 Özellikle iletişim anlamında iyi bir itibara sahip olan yetiştiricileri bularak sahiplenme sonrasında oluşan sorunlar durumunda kontakta kalın.

Tercih edeceğiniz Pomeranian Boo köpeğin sağlığı, anne ve babanın doğru olması büyük bir önem taşır. Sahiplenme konusunda da bu tür durumlara dikkat ederek; köpeğin veteriner kontrolünden geçmesine özen gösterin.

İlk aşıları, parazit önleme tedavileri konusunda ve diğer gerekli sağlık kontrolleri yapıldığını mutlaka evrakları ile doğrulayın.

 Geçmiş sağlık kayıtlarını talep edin ve köpeğin genetik olarak potansiyel sağlık sorunlarına yatkın olup olmadığını öğrenin.

Tüm bunların yanı sıra; surat yapısı farklı olan türden hoşunuza giden surat yapılı Pomerian Boo köpek türünden beğendiğinizi alabilirsiniz.

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