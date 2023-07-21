En popüler ve en güzel süs köpeği Pomeranian Boo hakkında bilinmesi gerekenler

Egzersiz ve oyun konusu da Pomeranian Boo yavru bakım süreçlerinde önem taşıyan bir durumdur.
Günün belli saatlerinde önem taşımakta olan egzersizler yavruların fiziksel ve zihinsel gelişimleri için gereklidir. Uygun egzersiz, günlük yürüyüşler, oyun seansları ve zekâ oyunları gibi aktiviteler ile ihtiyaçlarını yerine getirin.
Sevgi ve ilgi de yavru bakımı konusunda olmazsa olmazlardandır. Yavrunuza sevgi ve ilgi göstermek, onun mutluluğu ve sağlığını artırır. Ona sarılıp ve onunla konuşmanız pozitif anlamda gelişim göstermesine büyük katkı sağlar. Aynı zamanda köpeğiniz ile aranızdaki bağı fazlasıyla güçlendirir.
Pomeranian Spitz Farklılıkları Nedir? Farklı Bir Tür müdür?
Pomeranian ve Spitz, aynı köpek türünün farklı varyasyonlarıdır. Pomeranian Boo, Spitz türünün küçük bir alt türü şeklinde bilinir.
Pomeranian Spitz Farklılıkları Nedir? Farklı Bir Tür müdür?
Pomeranian ve Spitz, aynı köpek türünün farklı varyasyonlarıdır. Pomeranian Boo, Spitz türünün küçük bir alt türü şeklinde bilinir.
Pomeranian ve Spitz arasındaki farklılıklar nelerdir diye bakacak olursak;
Boyut farkı
Pomeranian, Spitz türü ne karşın daha küçük boyutlara sahip bir köpektir. Pomeranianlar genel olarak 3 kilogramı geçmeyen bir hafifliği ile bilinir. Bedensel özellikleri ile 20 ila 30 cm arasında bir yüksekliğe sahiptir. Spitz köpekler ise daha büyük boyutlarda olabilirler.
Tüy Farkı
Pomeranian'ların kürk özellikleri uzun ve püsküllüdür. Salaş tüy özellikleri ile ön plana çıkarlar. Spitz tüyleri ise yayvan şekline sahiptir.
Renk Farkları
Pomeranian Boo köpekler sıklıkla beyaz, krem, kahverengi, siyah yada birleşik renklerde olabiliyor.
Spitz ise beyaz ya da krem renkli olarak yaşam sürerler. Ancak, Spitz türleri arasında da farklı renk varyasyonları mevcuttur.
Karakter Farkları
Pomeranianlar, sevimli ve enerjik kişilikleriyle bilinirken, Spitz köpekleri genellikle cesur ve koruyucu bir karakter şekliyle ön plana çıkıyor.
Köken Farkları
Pomeranian Boo köpek, Almanya'nın Pomeranya bölgesinden ortaya çıkmış türlerdir. Spitz köpekler çok eski köken özelliklerine sahiptir. Spitz terimi, farklı boyut ve tüy çeşitliliklerini kapsayan bir grup köpeği tanımlamak için kullanılır.