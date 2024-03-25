Entübe edilmişti! Kadir İnanır'dan haber var!

Önceki gün Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin son bilgiyi hayat arkadaşı Jülide Kural verdi.

Entübe edilmişti! Kadir İnanır'dan haber var! - 1

Entübe edilen Kadir İnanır'dan haber var.

N-LIFE HABERLERİ

Entübe edilmişti! Kadir İnanır'dan haber var! - 2

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, 24 Mart Pazar günü Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Entübe edilmişti! Kadir İnanır'dan haber var! - 3

İnme geçiren Kadir İnanır'ın sağ tarafı felç olmuş şekilde ve bilinci kapalı olarak Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında şöyle bilgi vermişti;

"Bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen Sn. Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Entübe edilmişti! Kadir İnanır'dan haber var! - 4

Entübe edilerek tedbir amaçlı uyutulan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı. 

Entübe edilmişti! Kadir İnanır'dan haber var! - 5

"SİZE İYİ HABER VERMEK İSTERİM"

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, "Bildiğiniz gibi hepimizin çok sevdiği Kadir İnanır, 24 Mart Pazar sabahı beyne giden damarlarında oluşan bir pıhtı nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Doktorların önerisiyle 48 saat yoğun bakım sürecinde olacağı öngörülüyordu. Ancak siz halkımıza iyi haber vermek isterim. Bugün itibariyle tüm tetkik sonuçları olumlu çıktığından uyandırılma kararı alınmıştır." açıklamasında bulundu. 

Entübe edilmişti! Kadir İnanır'dan haber var! - 6

Kural, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Tahmin edeceğiniz gibi yoğun bakımda oldukça sık Kadir İnanır'ı görme şansım oldu. Tüm beden fonksiyonlarında olumlu bir hareketlenme olduğunu ben de gözlemledim. Elbette süreç devam ediyor. Kuşkusuz doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının özverili çabası bu bağlamında çok önemli bir etken.

Milyonlarca insandan gelen iyi dileklerin ona ulaştığına emin olabilirsiniz. Çünkü Kadir İnanır, Anadolunun her bir parçasını kalbinde taşıyan gerçek bir yurtsever ve her zaman söylediği gibi; 'Bu topraklarda barışı görmeden' gitmemeye kararlı bir sanatçıdır. Karadeniz'in fırtınalarıyla mücadeleyi bilen o toprağın insanı olarak da direnmekten vazgeçmeyecektir" ifadelerine yer verdi."

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