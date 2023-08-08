Erkin Koray'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu | Ünlülerden taziye mesajları

Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray, Kanada’nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Hafızalara kazanan şarkılarıyla Türk müziğine damga vuran Erkin Koray'ın vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Erkin Koray paylaşımları...

Erkin Koray'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu | Ünlülerden taziye mesajları - 1

Uzun süredir Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray, kaldırıldığı hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

N-LIFE HABERLERİ

Erkin Koray'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu | Ünlülerden taziye mesajları - 2

Usta sanatçının ölüm haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler Erkin Koray'ın vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Erkin Koray paylaşımları...

Erkin Koray'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu | Ünlülerden taziye mesajları - 3

NAZAN ÖNCEL

Nazan Öncel: Fesuphanallah demeyen var mıdır içimizde; ya da Gönül Salıncağı’na binmeyen, Kör olası Çöpçüler aşkımı süpürmüşler diyen de biz değil miydik? Öyle bir geçer zaman ki diye de az ağlamadık hani… Hey gidinin Erkin’i hey! Getirin bana o günleri yakalım bugünleri.

Türk Rock Müziğinin başı sağ olsun. Sevgi saygıyla. Fotoğraf 1996

Erkin Koray'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu | Ünlülerden taziye mesajları - 4

AYŞEGÜL ALDİNÇ

Ayşegül Aldinç: O da gitti… Yalnızlar Rıhtımı’nın tam ortasında ıssız kaldık… #ErkinKoray

Erkin Koray'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu | Ünlülerden taziye mesajları - 5

SILA GENÇOĞLU

Sıla Gençoğlu: Ve bir baba daha gider… Başımız sağ olsun. #ErkinKoray

Erkin Koray'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu | Ünlülerden taziye mesajları - 6

IŞIN KARACA

Işın Karaca: Bir ustaya daha veda ettik… Yolun ışıkla dolsun… Mekanın cennet olsun Erkin Abi #erkinkoray

Erkin Koray'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu | Ünlülerden taziye mesajları - 7

DEMİR DEMİRKAN

Demir Demirkıran: Ah be Erkin Ağabey... Dün gibi, bütün o muhabbetlerimiz Kanlıca'dan, New York'a. Çok büyük değerler bıraktın bize şarkılarınla, yıllarca söyledim sahnede. Ne büyük şanstır ki aynı hayat dönemine denk geldik tanıdım seni, şarkılarını, seni bilenleri, sevenleri tanıdım, Damla'yı tanıdım. Huzurla, müzikle...

Erkin Koray'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu | Ünlülerden taziye mesajları - 8

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Mahsun Kırmızıgül: Çok değerli ustamız Erkin Koray’ı kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Önce Barış Manço, sonra Cem Karaca ve şimdi Erkin baba bizlere veda etti. Büyük ustanın yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Her zaman kalbimizdesin. Ah baba ah şarkılarının çocukluğumda çok anısı var.

Erkin Koray'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu | Ünlülerden taziye mesajları - 9

YEŞİM SALKIM

Yeşim Salkım: O da gitti... hepsi birer birer... Erkin Baba huzurla uyu...

Erkin Koray'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu | Ünlülerden taziye mesajları - 10

İSKENDER PAYDAŞ

İskender Paydaş: Kardeşi Korkut Koray babamın orkestrasının davulcusuydu, elinde büyüdüm.

Yeğeni Tayla Koray bebekliğimizden yana arkadaşım... Kendimi bildim bileli yaşamımın bir yerlerinde olan, birlikte çalışma fırsatını da bulduğum, daha bir hafta önce hal hatır sorduğum, benim için gerçek anlamda ölümsüz bir kahraman olan Erkin abimin bu dünyadan göç ettiğine inanmam çok zor olacak. Çok üzgünüm çok…

Erkin Koray'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu | Ünlülerden taziye mesajları - 11

SABAHAT AKKİRAZ

Sabahat Akkiraz: Ah Sevgili #ErkinKoray korkutma bizi demiştim. Sen de bizi bırakıp gittin. Çok üzgünüm. Halkını bu kadar derinden etkileyen, iz bırakan az sanatçı vardır. Sanat ailemiz biraz daha eksildi. Nur içinde uyu

Erkin Koray'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu | Ünlülerden taziye mesajları - 12

EMRE KARAYEL

Emre Karayel: Erkin Baba'yla 20'li yaşlarda tanışırsın eğer şanslıysan. Bir şey vesile olur hayatına girer ve kuluçka dönemi yoğun geçer. Sabah akşam dinlersin. Dinlersin,Sonra çalarsın. Sonra hepsi.. Teşekkürler  #ErkinKoray

Erkin Koray'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu | Ünlülerden taziye mesajları - 13

CAN YILMAZ

Can Yılmaz: O, sadece bir rock müzisyeni değil, benim gençlik yıllarımın sesi, anılarımın melodisiydi. Güle güle Erkin 'Baba' seni de unutmayacağız…

Erkin Koray'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu | Ünlülerden taziye mesajları - 14

HALUK LEVENT

Haluk Levent: Ne dersem kelimeler kifayetsiz olacak. Baba! Çok özleyeceğim seni.

Erkin Koray'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu | Ünlülerden taziye mesajları - 15

CEZA

Ceza: Saygı ve rahmetle...

Erkin Koray'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu | Ünlülerden taziye mesajları - 16

ORHAN GENCEBAY

Orhan Gencebay: Mekanın cennet olsun kadim dostum, sevgili kardeşim Erkin Koray. Üzüntüm tarifsiz. Ölümsüz eserlerinle her daim yaşayacaksın. Huzur içinde uyu.

Erkin Koray'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu | Ünlülerden taziye mesajları - 17

EMEL SAYIN

Emel Sayın: Sevgili Erkin Koray'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

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