Erkin Koray'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu | Ünlülerden taziye mesajları
Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray, Kanada’nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Hafızalara kazanan şarkılarıyla Türk müziğine damga vuran Erkin Koray'ın vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Erkin Koray paylaşımları...
Uzun süredir Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray, kaldırıldığı hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.