Erkin Koray'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu | Ünlülerden taziye mesajları

NAZAN ÖNCEL

Nazan Öncel: Fesuphanallah demeyen var mıdır içimizde; ya da Gönül Salıncağı’na binmeyen, Kör olası Çöpçüler aşkımı süpürmüşler diyen de biz değil miydik? Öyle bir geçer zaman ki diye de az ağlamadık hani… Hey gidinin Erkin’i hey! Getirin bana o günleri yakalım bugünleri.

Türk Rock Müziğinin başı sağ olsun. Sevgi saygıyla. Fotoğraf 1996