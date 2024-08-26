Fatih Terim'in eski damadı bir kadınla görüntüledi! "O fotoğrafı sileceksiniz, yoksa kötü olur"

Fatih Terim’in eski damadı Volkan Bahçekapılı, Bebek’te bir kadınla görüntülendi. Araca bindikleri sırada gazetecilerin görüntü almasına sinirlenen Bahçekapılı, şoförünü gazetecilerin yanına göndererek "O fotoğrafları sileceksiniz, yoksa sizin için kötü olur" şeklinde tehdit ettirdi.

Fatih Terim'in eski damadı bir kadınla görüntüledi! "O fotoğrafı sileceksiniz, yoksa kötü olur" - 1

2014'te hayatlarını birleştiren Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı geçtiğimiz aylarda 10 yıllık evliliklerine tek celsede son vermişti.

N-LIFE HABERLERİ

Fatih Terim'in eski damadı bir kadınla görüntüledi! "O fotoğrafı sileceksiniz, yoksa kötü olur" - 2

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Buse Terim'in eski eşi Volkan Bahçekapılı, önceki gece Bebek'te bir kadınla görüntülendi.

Fatih Terim'in eski damadı bir kadınla görüntüledi! "O fotoğrafı sileceksiniz, yoksa kötü olur" - 3

Araca bindikleri sırada flaşların patlamasına öfkelenen Bahçekapılı, özel şoförünü gazetecilerin yanına gönderdi.

Fatih Terim'in eski damadı bir kadınla görüntüledi! "O fotoğrafı sileceksiniz, yoksa kötü olur" - 4

İş adamının şoförü, ''O fotoğrafları sileceksiniz, yoksa sizin için kötü olur." diyerek gazetecileri uyardı. Ancak istediğini yaptıramayan şoför, aracına geri döndü.

Fatih Terim'in eski damadı bir kadınla görüntüledi! "O fotoğrafı sileceksiniz, yoksa kötü olur" - 5

İki çocukları bulunan çift boşanmalarına dair açıklamada bulunmaktan kaçınmıştı.

Fatih Terim'in eski damadı bir kadınla görüntüledi! "O fotoğrafı sileceksiniz, yoksa kötü olur" - 6

Buse Terim sessizliğini bozarak, "Hayat ışığımı yeniden kazandım" demişti.

DAHA FAZLA GÖSTER