Fatih Terim'in eski damadı bir kadınla görüntüledi! "O fotoğrafı sileceksiniz, yoksa kötü olur"
Fatih Terim’in eski damadı Volkan Bahçekapılı, Bebek’te bir kadınla görüntülendi. Araca bindikleri sırada gazetecilerin görüntü almasına sinirlenen Bahçekapılı, şoförünü gazetecilerin yanına göndererek "O fotoğrafları sileceksiniz, yoksa sizin için kötü olur" şeklinde tehdit ettirdi.
2014'te hayatlarını birleştiren Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı geçtiğimiz aylarda 10 yıllık evliliklerine tek celsede son vermişti.