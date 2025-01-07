Ferdi Tayfur'un avukatı tepki gösterdi: Kızını mirastan men edecekti
Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, sanatçının vefatının ardından başlayan tartışmalara sert tepki gösterdi. Sanatçının vasiyeti ve mirasıyla ilgili tartışmalara son vereceğini belirten Tamgüç, "Ferdi abi Necla Nazır’a Emirgan’da 5 milyon dolarlık yalı verdi. Milyonlarca lira verdi ona ve kızına” dedi, sanatçının kızını mirasından men etmeyi planladığını açıkladı.
Ferdi Tayfur'un vefatının ardından mirasıyla ilgili tartışmalar gündeme geldi.
Sanatçının uzun yıllardır iyi gelir elde ettiği biliniyor. Marmaris'te Cennet Adası'ndaki bir evde yaşamını sürdüren sanatçının çok sayıda taşınmazı bulunuyor.