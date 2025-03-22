Filiz Akın kimdir, neden öldü? Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'ın hayatı

Filiz Akın, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Yeşilçam'ın usta oyuncularından olan Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncunun sevenleri Filiz Akın'ın hayatı, kariyeri ve neden öldüğüyle alakalı bilgileri sorguluyor. Peki, Filiz Akın kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Filiz Akın kimdir, neden öldü? Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'ın hayatı - 1

Türk sinemasının zarif yıldızlarından biri olan Filiz Akın, 2 Ocak 1943’te Ankara’da doğdu. Gerçek adı Suna Akın olan sanatçı, Yeşilçam’ın en önemli kadın oyuncularından biri olarak kabul edilir.

Eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde tamamladıktan sonra, sinema dünyasına adım attı. 1962’de Artist dergisinin düzenlediği yarışmayı kazanarak oyunculuk kariyerine başlayan Akın, aynı yıl "Akasyalar Açarken" filmiyle ilk kez kamera karşısına geçti.

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Filiz Akın kimdir, neden öldü? Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'ın hayatı - 2

Filiz Akın, Yeşilçam’ın klasik kadın figüründen farklı olarak modern ve Avrupai tarzıyla ön plana çıktı. 1970’li yıllara kadar Tarık Akan, Ediz Hun, Kartal Tibet ve Cüneyt Arkın gibi isimlerle sayısız filmde rol aldı. Şık giyimi, zarif tavırları ve eğitimli kişiliğiyle farklı bir kadın karakteri yarattı.

Filiz Akın kimdir, neden öldü? Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'ın hayatı - 3

FİLİZ AKIN NEDEN ÖLDÜ?

Filiz Akın, 2002 yılında nazofarenks (geniz) kanserine yakalandı ve uzun süren tedaviler sonucunda hastalığı yendi. Ancak ilerleyen yaşında bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle zaman zaman sağlık sorunları yaşadı.

Usta isim 82 yaşında yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Filiz Akın kimdir, neden öldü? Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'ın hayatı - 4

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir.

Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."

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