Filiz Akın kimdir, neden öldü? Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'ın hayatı

Filiz Akın, Yeşilçam’ın klasik kadın figüründen farklı olarak modern ve Avrupai tarzıyla ön plana çıktı. 1970’li yıllara kadar Tarık Akan, Ediz Hun, Kartal Tibet ve Cüneyt Arkın gibi isimlerle sayısız filmde rol aldı. Şık giyimi, zarif tavırları ve eğitimli kişiliğiyle farklı bir kadın karakteri yarattı.