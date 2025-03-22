Filiz Akın kimdir, neden öldü? Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'ın hayatı
Filiz Akın, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Yeşilçam'ın usta oyuncularından olan Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncunun sevenleri Filiz Akın'ın hayatı, kariyeri ve neden öldüğüyle alakalı bilgileri sorguluyor. Peki, Filiz Akın kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
Türk sinemasının zarif yıldızlarından biri olan Filiz Akın, 2 Ocak 1943’te Ankara’da doğdu. Gerçek adı Suna Akın olan sanatçı, Yeşilçam’ın en önemli kadın oyuncularından biri olarak kabul edilir.
Eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde tamamladıktan sonra, sinema dünyasına adım attı. 1962’de Artist dergisinin düzenlediği yarışmayı kazanarak oyunculuk kariyerine başlayan Akın, aynı yıl "Akasyalar Açarken" filmiyle ilk kez kamera karşısına geçti.