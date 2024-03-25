Filiz Akın sağlık durumunu paylaştı: Bence iyi haber...

Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olan ve bir süredir sağlık sorunları yaşayan Filiz Akın, son durumunu paylaştı. Aldığı ilaçlar nedeniyle gününün 8 saatini hastanede geçtiğini söyleyen Akın; "Şu anda ilacı ve tedaviyi evde alabileceğim" diyerek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Filiz Akın sağlık durumunu paylaştı: Bence iyi haber... - 1

Hem kulağının üst kısmındaki kanserli doku hem de ses tellerindeki sorunlar için ameliyat olan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Filiz Akın, son sağlık durumunu paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Filiz Akın sağlık durumunu paylaştı: Bence iyi haber... - 2

Tedaviden olumlu sonuç alabilmek için düzenli olarak hastaneye giden Akın, son olarak hasta odasında çektirdiği bir videoyu yayınladı. 

Filiz Akın sağlık durumunu paylaştı: Bence iyi haber... - 3

Akın, "Bence iyi haber! Konsültasyonlar neticesi hastanede iyileşmem için günlerce almam gereken serumla verilen ilaç yüzünden 8 saatim hastanede geçiyordu." diyerek artık ilaç ve tedaviyi evde alabileceğini açıkladı.

Filiz Akın sağlık durumunu paylaştı: Bence iyi haber... - 4

"SANIRIM BİR 10 GÜNÜM DAHA VAR"

Akın, "Boğazda oluşan bakteriyel bir oluşumun yok edilmesi için bir on günüm daha var sanırım. Hepimize olabildiğince iyi bir hafta diliyorum." dedi.

Filiz Akın sağlık durumunu paylaştı: Bence iyi haber... - 5
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