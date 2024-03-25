Filiz Akın sağlık durumunu paylaştı: Bence iyi haber...
Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olan ve bir süredir sağlık sorunları yaşayan Filiz Akın, son durumunu paylaştı. Aldığı ilaçlar nedeniyle gününün 8 saatini hastanede geçtiğini söyleyen Akın; "Şu anda ilacı ve tedaviyi evde alabileceğim" diyerek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.
Hem kulağının üst kısmındaki kanserli doku hem de ses tellerindeki sorunlar için ameliyat olan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Filiz Akın, son sağlık durumunu paylaştı.