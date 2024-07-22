Gamze Türkmen sosyal medyada gündem oldu: Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir, kaç yaşında?
Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu Kadir Ezildi evlilik yolunda ilk adımı attı. En Hamarat Benim yarışmasının fenomen sunucusu Ezildi, sevgilisi Gamze Türkmen'e evlilik teklifinde bulunduğu anları da sosyal medya hesabında paylaştı. Peki, Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir?
TLC'de yayınlanan "Temizlik Avcıları" programıyla tanınan Kadir Ezildi evleneceğini duyurmuştu. Kadir Ezildi'nin eş adayının kim olduğu belli oldu.