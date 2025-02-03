Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak?
Gassal dizisinin ikinci sezonunun çekimleri tamamlandı. Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı dizinin yönetmenliğini Selçuk Aydemir üstlenirken, senaryosunu Sümeyye Karaarslan kaleme almıştı. Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi usta oyuncuların da kadroda yer alacağı yeni sezonda, izleyiciler sürpriz gelişmelerle karşılaşacak. Peki, Gassal'ın 2. sezonu ne zaman başlayacak?
TRT'nin dijital platformu Tabii'nin dizisi "Gassal" hakkındaki yeni sezon araştırmaları hız kazandı. Dizinin 2. sezon çekimleri tamamlandı. Senaryosunu Sümeyye Karaaslan'ın kaleme aldığı dizinin yeni sezonunda başrolleri Ahmet Kural ve Hande Soral paylaşacak.