10 bilinmeyeniyle Belçika

BELÇİKA SANAT TARİHİNDE EŞSİZ BİR İMZA

İlginç bilgiler silsilesine buyrun! Belçika’da geçen birçok film var. Bunların en ünlülerinin başında ise Colin Farrel’ın başrolde olduğu ‘In Bruges’ gelmekte. İçerik olarak Brugge şehri hakkında pek bilgi vermez ama şehri size görsel bir şölen olarak sunmaktan geri kalmaz.

Ünlü Hollywood ikonu olan Audrey Hepburn ve aksiyon yıldızı Jean Claude van Damme da Belçika doğumlu iki ünlü isim. Ludwig van Beethoven’ın ailesinin Belçikalı olduğu rivayet ediliyor. Yine bir mite göre Beethoven öldükten sonra eserlerinin Liege’e götürülmesini istemiş. Son olarak dünya edebiyat tarihinin ünlü eseri Victor Hugo imzalı Sefiller’in son bölümü Gent şehrinde tamamlanmış. Nedeni ise Hugo’nun sürgün olarak bu şehre gönderilmesiymiş.