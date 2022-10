10 bilinmeyeniyle Belçika

DÜNYANIN EN İYİ MÜZİK FESTİVALLERİ YAPILYOR

Tomorrowland, Rock Werchter, I love Techno, Boombal Festival ve Dour Festivali dünyada gençlerin katılmak için can attığı ve Belçika’da gerçekleşen efsane müzik festivalleri. Tüm bu müzik festivallerinin haricinde de Belçika’da birçok farklı festival de düzenleniyor. Brugge – Bira Festivali, Gent – Işık festivali, Brüksel Lale festivali (Her yıl Ağustos’ta) bunlardan bazıları. Ayrıca Belçika her yıl Christmas dönemi kurulan Christmas Market’ler ile de Avrupa’da oldukça iddialı bir konumda.