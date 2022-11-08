1915 Çanakkale Köprüsü'nde kartpostallık fotoğraflar

Bu tarz çalışmalarda topluma mal olmuş ve bilinen yapıların siluetinde yaban hayatı fotoğraflarını kesiştirmeye ayrıca çaba sarf ettiğini vurgulayan Tüydeş; ‘Tabi bu her şehirde mümkün olmuyor veya bu kadar etkielyici boyuta ulaşmıyor. Ama Çanakkale harika gün batımı ve türleriyle bence en güzellerinden biri oldu’ dedi.