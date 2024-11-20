2 bin metre yükseklikte koca bir tarih yatıyor! Kırk Pencereli Mağaralar için harekete geçildi

Aşağı Çıkılgan köyündeki bu eşsiz mağaralarda kilise, tandır, oda ve şarap mahzeni gibi yapıların izlerine rastlanırken, mağaraların hangi döneme ait olduğu ve kimler tarafından kullanıldığının ortaya çıkarılması amacıyla Erzurum Valiliği koordinesinde kapsamlı bir araştırma başlatıldı. Araştırma, Atatürk Üniversitesinin uzman ekipleri tarafından yürütülecek.

Mağaralar, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından 2021 yılında tescil edilmesinin ardından, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum’un turizm rotalarına da dahil edildi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada, bölgedeki saklı güzelliklerin gün yüzüne çıkarılmasının önemine değindi.