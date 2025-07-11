200 yıllık Osmanlı köprüsü, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya: Son selde büyük zarar gördü

''SON SELDE ZARAR GÖRDÜ''

Prof. Dr. Erüz, köprünün bir sonraki selde yıkılma riskinin olduğunu ifade ederek, "Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği olarak Trabzon’da korunması gereken tarihi eserlerden biri 200 yıllık bir tarihi Beşirli ya da Doğançay adı verilen köprüdür. Trabzon ile Akçaabat arasındaki sahil yolunun günümüze ulaşan tek sanat yapısı durumundadır. Trabzon şehir merkezinde bulunan tek tarihi kemer köprümüzdür. Bugüne kadar meydana gelen bütün sellere dayandı ve restore edildi. Ancak köprünün bulunduğu dere yatağını hatalı kanala almak, gelen dere sularının köprünün ayağını hedef almasına neden oldu. Trabzon’da yaşanan son selde zarar gördü. Şimdi de bir sonraki selde oyuntu bölgeden daha büyük zarar alarak, yıkılma riski altında” diye konuştu.