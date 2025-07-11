200 yıllık Osmanlı köprüsü, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya: Son selde büyük zarar gördü
Trabzon’da Osmanlı Dönemi’nden kalma yaklaşık 200 yıllık Doğançay Köprüsü'nün, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.
Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi’nde bugüne kadar korunmuş ve restore edilmiş denize en yakın konumda bulunan tek tarihi kemer köprü olan Doğançay Köprüsü, birçok seli atlattı. Ancak kentte yaşanan son selde ayağında oyulmalar meydana gelen köprünün alt kısmı aşınmaya başladı. Köprü çevresinde, DSİ ve Karayolları ekipleri tarafından dere ıslah çalışmaları ve rüsubat temizliği sürüyor.