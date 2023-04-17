2023 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nin kazananları açıklandı

BBC'nin haberine göre, Martins projesinde 2011 yılında Libya'da iç savaş sırasında vurularak öldürülen arkadaşı foto muhabiri Anton Hammerl'a saygı duruşunda bulunuyor.

Martin projesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Tanınmak büyük bir onur. Ödüller ve seçimlerin öznel doğası konusunda felsefi düşünsem de, bu yılki Profesyonel yarışmaya 180 binden fazla başvuru olduğunu bilmek çok minnettarlık verici" dedi.





Fotoğraf: Edgar Martins/Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023