2023 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nin kazananları açıklandı

Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri için bu yıl da dünyanın dört bir yanından gönderilen fotoğraflar yarıştı. "Savaşımız" adlı fotoğraf serisiyle Portekizli fotoğrafçı Edgar Martins, Yılın Fotoğrafçısı seçildi.
Fotoğraf: Edgar Martins/Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023
BBC'nin haberine göre, Martins projesinde 2011 yılında Libya'da iç savaş sırasında vurularak öldürülen arkadaşı foto muhabiri Anton Hammerl'a saygı duruşunda bulunuyor.
Martin projesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Tanınmak büyük bir onur. Ödüller ve seçimlerin öznel doğası konusunda felsefi düşünsem de, bu yılki Profesyonel yarışmaya 180 binden fazla başvuru olduğunu bilmek çok minnettarlık verici" dedi.
Fotoğraf: Edgar Martins/Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023
Fotoğrafçı arkadaşını andığı serisiyle ilgili "Aynı zamanda oldukça duygusal bir deneyim çünkü dünya sahnesinde arkadaşımı onurlandırmış oluyorum ve ondan kalanları bulmaya çalışan ailesinin içinde bulunduğu kötü duruma dikkat çekiyorum" ifadelerini kullandı. Proje, Profesyonel yarışmanın Portre kategorisinde ödül kazandı.
Fotoğraf: Edgar Martins/Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023
Mimari ve Tasarım kategorisinde ise fotoğrafçı Fan Li'nin Çin'de 1996 yılında inşa edilen fabrikayı çektiği "Cement Factory" (Çimento Fabrikası) adlı fotoğrafı ödül kazandı.
Fotoğraf: Fan Li /Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023
Spor kategorisinde Al Bello'nun çektiği bu kare birinci oldu. "Female Pro Baseball Player Succeeds in All Male Pro League" adlı fotoğrafta beyzbol oynayan bir kadının topu atma anı yanstılıyor.
Fotoğraf: Al Bello /Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023
Yarışmada Yaratıcılık kategorisinde ise Lee-Ann Olwage'in "The Right to Play by" adlı eseri ödül kazandı.
Fotoğraf: Lee-Ann Olwage/Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023
Belgesel kategorisinde Hugh Kinsella Cunningham'ın Kongo'daki kadınları yansıttığı "The Women's Peace Movement in Congo" adlı eseri ödül kazandı.
Fotoğraf: Hugh Kinsella Cunningham/ Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023
Çevre kategorisinde ise Marisol Mendez ve Federico Kaplan ikilisinin "Miruku" adlı projesi ödül kazandı.
Fotoğraf: Marisol Mendez ve Federico Kaplan/ Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023
Manzara kategorisininin kazananı ise Kacper Kowalski oldu. Fotoğrafçının "Event Horizon" adlı eseri Polonya'da çekildi.
Fotoğraf: Kacper Kowalski/Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023
Portfolyo kategorisinde ise James Deavin ödülün sahibi oldu. Fotoğraf serisi, 2022 yılında Suudi Arabistan'da çekildi.
Fotoğraf: James Deavin/Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023
Still Life adlı kategoride ise Kechun Zhang'in bir ağacı çektiği "The Sky Garden" adlı fotoğrafı birinci oldu.
Fotoğraf: Kechun Zhang/Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023
Vahşi Yaşam ve Doğa kategorisinin birincisi ABD, Teksas'ta bu kareyi yakalayan Corey Arnold oldu.
Fotoğraf: Corey Arnold /Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023