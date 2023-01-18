2023 Tripadvisor Gezginlerin Seçimi Ödülleri verildi! En popüler yerler listesinde Türkiye'den iki yer var

2023 Tripadvisor Seçimi Ödülleri verildi. Seyahatseverlerin seçimiyle dünyanın ve Avrupa'nın en popüler destinasyonları belirlendi. 2023 ödüllerinin kazananları, Kasım 2021 ile Ekim 2022 arasındaki 12 ay boyunca dünya genelindeki konaklama yerleri, restoranlar ve yapılacak şeyler için Tripadvisor'daki gezginlerin yorumları ve puanlarına göre belirlendi. Listede İstanbul da kendine yer buldu.

2023 Tripadvisor Gezginlerin Seçimi Ödülleri verildi! En popüler yerler listesinde Türkiye'den iki yer var - 1

DÜNYANIN EN POPÜLER YERLERİ 

25. Rio de Janeiro, Brezilya

24. Doha, Katar

23. New York, ABD

22. Bangkok, Tayland

21. Edinburgh, Birleşik Krallık

2023 Tripadvisor Gezginlerin Seçimi Ödülleri verildi! En popüler yerler listesinde Türkiye'den iki yer var - 2

20. Lizbon, Portekiz

19. Florensa, İtalya

18. Kahire, Mısır

17. Hanoi, Vietnam

16. Phuket, Tayland

2023 Tripadvisor Gezginlerin Seçimi Ödülleri verildi! En popüler yerler listesinde Türkiye'den iki yer var - 3

15. Madrid, İspanya

14. Hurghada, Mısır

13. Yeni Delhi, Hindistan 

12. Barcelona, İspanya

11. Playa del Carmen, Meksika

2023 Tripadvisor Gezginlerin Seçimi Ödülleri verildi! En popüler yerler listesinde Türkiye'den iki yer var - 4

10. İstanbul, Turkey

9. Dominican Republic

8. Marrakech, Morocco

7. Crete, Greece

6. Cancun, Mexico

2023 Tripadvisor Gezginlerin Seçimi Ödülleri verildi! En popüler yerler listesinde Türkiye'den iki yer var - 5

5. Paris, Fransa

4. Rome, İtalya

3. Londra, İngiltere

2. Bali, Endonezya

1. Dubai, BAE

2023 Tripadvisor Gezginlerin Seçimi Ödülleri verildi! En popüler yerler listesinde Türkiye'den iki yer var - 6

AVRUPA'NIN EN POPÜLER YERLERİ 

25. Reykjavik, İzlanda 

24. Malta Adası

23. Madeira, Portekiz

22. Corsica, Fransa

21. Dublin, İrlanda

2023 Tripadvisor Gezginlerin Seçimi Ödülleri verildi! En popüler yerler listesinde Türkiye'den iki yer var - 7

20. Dubrovnik, Hırvatistan

19. Budapeşte, Macaristan

18. Porto, Portekiz

17. Prag, Çekya

16. Napoli, İtalya

2023 Tripadvisor Gezginlerin Seçimi Ödülleri verildi! En popüler yerler listesinde Türkiye'den iki yer var - 8

15. Santorini, Yunanistan

14. Göreme, Türkiye

13. Tenerife, İspanya

12. Rhodes, Yunanistan

11. Amsterdam, Hollanda

2023 Tripadvisor Gezginlerin Seçimi Ödülleri verildi! En popüler yerler listesinde Türkiye'den iki yer var - 9

10. Edinburgh, İskoçya

6. Barcelona, İspanya

7. Madrid, İspanya

8. Floransa, İtalya

9. Lizbon, Portekiz

2023 Tripadvisor Gezginlerin Seçimi Ödülleri verildi! En popüler yerler listesinde Türkiye'den iki yer var - 10

5. İstanbul, Türkiye

4.  Girit, Yunanistan

3. Paris, Fransa

2. Roma, İtalya

1. Londra, İngiltere

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