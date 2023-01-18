2023 Tripadvisor Gezginlerin Seçimi Ödülleri verildi! En popüler yerler listesinde Türkiye'den iki yer var

25. Rio de Janeiro, Brezilya
24. Doha, Katar
23. New York, ABD
22. Bangkok, Tayland
21. Edinburgh, Birleşik Krallık
20. Lizbon, Portekiz
19. Florensa, İtalya
18. Kahire, Mısır
17. Hanoi, Vietnam
16. Phuket, Tayland
15. Madrid, İspanya
14. Hurghada, Mısır
13. Yeni Delhi, Hindistan
12. Barcelona, İspanya
11. Playa del Carmen, Meksika
10. İstanbul, Turkey
9. Dominican Republic
8. Marrakech, Morocco
7. Crete, Greece
6. Cancun, Mexico
5. Paris, Fransa
4. Rome, İtalya
3. Londra, İngiltere
2. Bali, Endonezya
1. Dubai, BAE
25. Reykjavik, İzlanda
24. Malta Adası
23. Madeira, Portekiz
22. Corsica, Fransa
21. Dublin, İrlanda
20. Dubrovnik, Hırvatistan
19. Budapeşte, Macaristan
18. Porto, Portekiz
17. Prag, Çekya
16. Napoli, İtalya
15. Santorini, Yunanistan
14. Göreme, Türkiye
13. Tenerife, İspanya
12. Rhodes, Yunanistan
11. Amsterdam, Hollanda
10. Edinburgh, İskoçya
6. Barcelona, İspanya
7. Madrid, İspanya
8. Floransa, İtalya
9. Lizbon, Portekiz
5. İstanbul, Türkiye
4. Girit, Yunanistan
3. Paris, Fransa
2. Roma, İtalya
1. Londra, İngiltere