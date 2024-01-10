2023 yılında Avrupa'da turistlere yönelik en ilginç yasaklar
Turistik anlamda popüler bölgelerin bazıları 2023 yılında turist yoğunluğunu önlemek için çeşitli önlemler aldı. Kruvaziyer gemilerinin sınırlandırılması, turist vergilerinin artırılması ve ziyaretçi sayılarının sınırlandırılması gibi bazı önlemler bu adımlardan sadece birkaçı. Bazı önlemler ise yetkililerin ve bölge sakinlerinin ezber bozan düşünceleri nedeniyle dünyada yankı uyandırdı.
PORTEKİZ'DE MÜZİĞE 36 BİN EURO CEZA
Portekiz plajlarında yüksek sesle müzik çalınması 36 bin euroya varan para cezalarıyla karşılaşmalarına neden olabiliyor.
Yerli halkı ve turistleri rahatsız eden taşınabilir hoparlörlerden müzik yayını, Portekiz Ulusal Denizcilik Kurumu (AMN) tarafından yasaklandı.
AMN'nin plaj talimatı ayrıca belirlenen alanlar dışında top oynamayı, kamp alanları dışında kamp yapmayı ve ateş yakmayı da yasaklıyor.