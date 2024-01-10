2023 yılında Avrupa'da turistlere yönelik en ilginç yasaklar

Turistik anlamda popüler bölgelerin bazıları 2023 yılında turist yoğunluğunu önlemek için çeşitli önlemler aldı. Kruvaziyer gemilerinin sınırlandırılması, turist vergilerinin artırılması ve ziyaretçi sayılarının sınırlandırılması gibi bazı önlemler bu adımlardan sadece birkaçı. Bazı önlemler ise yetkililerin ve bölge sakinlerinin ezber bozan düşünceleri nedeniyle dünyada yankı uyandırdı.

2023 yılında Avrupa'da turistlere yönelik en ilginç yasaklar - 1

PORTEKİZ'DE MÜZİĞE 36 BİN EURO CEZA

Portekiz plajlarında yüksek sesle müzik çalınması 36 bin euroya varan para cezalarıyla karşılaşmalarına neden olabiliyor.

Yerli halkı ve turistleri rahatsız eden taşınabilir hoparlörlerden müzik yayını, Portekiz Ulusal Denizcilik Kurumu (AMN) tarafından yasaklandı.

AMN'nin plaj talimatı ayrıca belirlenen alanlar dışında top oynamayı, kamp alanları dışında kamp yapmayı ve ateş yakmayı da yasaklıyor.

N-LIFE HABERLERİ

2023 yılında Avrupa'da turistlere yönelik en ilginç yasaklar - 2

SARDİNYA PLAJLARINDA HAVLU YASAĞI

Bu sene artan turisty akımıyla birlikte İtalya'nın Sardinya plajlarında yetkililer ziyaretçi sayısına ve geçirdikleri vakitlere sınırlama getirdi.

Pelosa Plajı, havlu yasağıyla beraber güneşlenenlerin daha az kum tutan matları yanlarına getirmelerini zorunlu kıldı.

Spiaggia Rosa Plajı, 2023 yılında turistler için "yasak bölge" olmaya devam etti. Kumsalda yürüyenlere 500 euro, kum çalarken yakalananlara ise 3 bin 500 euroya kadar para cezası uygulandı.

2023 yılında Avrupa'da turistlere yönelik en ilginç yasaklar - 3

SEVILLA'DA İÇ ÇAMAŞIRI YASAĞI

İspanya'nın Sevilla kenti bu yıl çıkaracakları yasa ile toplum içinde "müstehcen davranışların" engelleneceğini duyurdu.

Yetkililer, kamusal alanda iç çamaşırı giyilmesine ve cinsiyetçi mesajlar içeren kıyafetlere yasak getirdi.

2023 yılında Avrupa'da turistlere yönelik en ilginç yasaklar - 4

PORTOFINO'DA SELFIE ÇEKMEK YASAK

İtalya'nın sahil kasabalarından Portofino, bir süredir turistlerin ilgi odağı haline geldi ve yerel halk bu durumdan rahatsız.

Selfie çeken, yolları ve patikaları tıkayan ziyaretçi akınını durdurmak için Portofino Belediye Başkanı, yaz aylarında geçerli olacak şekilde "bekleme yasağı" bölgeleri oluşturdu.

Sabah 10.30 ile akşam 18.00 saatleri arası rıhtımda uzun süreler boyunca beklerken yakalananlar 270 euro para cezasına çarptırıldı.

2023 yılında Avrupa'da turistlere yönelik en ilginç yasaklar - 5

İSPANYA SAHİLLERİNDE SAHTE UYARI LEVHALARI

Turistleri bölgeden uzak tutmak için Mallorca'daki plajlara sahte uyarı levhaları asıldı.

Bazı levhalarda “tehlikeli denizanası”, “düşen kayalar” veya kanalizasyonla kirlenen deniz suyu hakkında uyarılarda bulunuldu.

Bazı levhalar ise plajın kapalı olduğunu belirterek "yüzmek yasaktır" uyarısı veriyor.

Ancak bu uyarıların altında Katalanca yazılmış birkaç küçük satırlık metin, bölge sakinlerine bu uyarıların gerçek olmadığını gösteriyor.

Levhaların altında sorunun kaya düşmesi değil "kitle turizmi" olduğu ya da plajın "yabancılar" ve denizanaları dışında halka açık olduğunu belirten küçük notlar yazıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER