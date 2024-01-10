2023 yılında Avrupa'da turistlere yönelik en ilginç yasaklar

İSPANYA SAHİLLERİNDE SAHTE UYARI LEVHALARI

Turistleri bölgeden uzak tutmak için Mallorca'daki plajlara sahte uyarı levhaları asıldı.

Bazı levhalarda “tehlikeli denizanası”, “düşen kayalar” veya kanalizasyonla kirlenen deniz suyu hakkında uyarılarda bulunuldu.

Bazı levhalar ise plajın kapalı olduğunu belirterek "yüzmek yasaktır" uyarısı veriyor.

Ancak bu uyarıların altında Katalanca yazılmış birkaç küçük satırlık metin, bölge sakinlerine bu uyarıların gerçek olmadığını gösteriyor.

Levhaların altında sorunun kaya düşmesi değil "kitle turizmi" olduğu ya da plajın "yabancılar" ve denizanaları dışında halka açık olduğunu belirten küçük notlar yazıyor.