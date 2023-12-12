2023 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri açıklandı
Uluslararası araştırma şirketi Euromonitor International tarafından hazırlanan en çok ziyaret edilen şehirler sıralamasında Avrupa şehirleri ilk sıralarda yer aldı. İstanbul, bu yıl en çok yabancı turist ağırlayan şehir oldu.
Euromonitor International raporuna göre, 2023 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu.
İstanbul, 2023 yılında ne çok yabancı turist ağırlayan şehir oldu. Bu yıl turist sayısında yüzde 26 artışa ulaşan İstanbul'u Londra ve Dubai takip etti.