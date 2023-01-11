2023 yılının en güçlü pasaportları açıklandı

Küresel çapta seyahatin pandemi sonra dönemde yüzde 75 arttığı biliniyor.
Ülkelerin vizeli veya vizesiz seyahat olanaklarını değerlendiren Henley Passport Index, dünyanın en güçlü ve zayıf pasaportlarını açıkladı.
193 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan Japonya 5 yıl üst üste dünyanın en güçlü pasaportu seçilirken Afganistan dünyanın en zayıf pasaportu seçildi.
Bir diğer Asya ülkesi Singapur 192 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunarak 2. sırada yer aldı
Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde Almanya ve İspanya 3. sırayı paylaşıyor.
Avrupa ülkeleri Finlandiya, İtalya ve Lüksemburg ise 4. sırada yer aldı.
Avusturya, Danimarka, Hollanda ve İsveç, 188 destinasyona vizesiz veya varışta vize seçeneğiyle 5. sırada yer aldı.
6. Franda, İrlanda, Portekiz, Birleşik Krallık
7. Belçika, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, ABD, Çek Cumhuriyeti
8. Avusturalya, Kanada, Yunanistan, Malta
9. Macaristan, Polonya
10. Litvanya, Slovakya
40 yada daha az ülkeye vizesiz veya varışta vize seçeneği sunan ülkeler ise;
102. Kuzey Kore
103. Nepal, Filistin bölgesi
104. Somali
105. Yemen
106. Pakistan
107. Suriye
108. Irak
109. Afganistan