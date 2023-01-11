2023 yılının en güçlü pasaportları açıklandı

Londra merkezli Henley Passport Index şirketi dünyanın en güçlü ve zayıf pasaportlarını belirledi. En güçlü pasaportların zirvesinde Japonya yer alırken Irak, Suriye ve Afganistan gibi ülkeler son sıralara yerleşti.

2023 yılının en güçlü pasaportları açıklandı - 1

Küresel çapta seyahatin pandemi sonra dönemde yüzde 75 arttığı biliniyor.

Ülkelerin vizeli veya vizesiz seyahat olanaklarını değerlendiren Henley Passport Index, dünyanın en güçlü ve zayıf pasaportlarını açıkladı.

2023 yılının en güçlü pasaportları açıklandı - 2

193 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan Japonya 5 yıl üst üste dünyanın en güçlü pasaportu seçilirken Afganistan dünyanın en zayıf pasaportu seçildi.

2023 yılının en güçlü pasaportları açıklandı - 3

Bir diğer Asya ülkesi Singapur 192 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunarak 2. sırada yer aldı

2023 yılının en güçlü pasaportları açıklandı - 4

Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde Almanya ve İspanya 3. sırayı paylaşıyor.

2023 yılının en güçlü pasaportları açıklandı - 5

Avrupa ülkeleri Finlandiya, İtalya ve Lüksemburg ise 4. sırada yer aldı.

2023 yılının en güçlü pasaportları açıklandı - 6

Avusturya, Danimarka, Hollanda ve İsveç, 188 destinasyona vizesiz veya varışta vize seçeneğiyle 5. sırada yer aldı.

2023 yılının en güçlü pasaportları açıklandı - 7

6. Franda, İrlanda, Portekiz, Birleşik Krallık

7. Belçika, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, ABD, Çek Cumhuriyeti

8. Avusturalya, Kanada, Yunanistan, Malta

9. Macaristan, Polonya

10. Litvanya, Slovakya

2023 yılının en güçlü pasaportları açıklandı - 8

EN ZAYIF PASARPORTLAR

40 yada daha az ülkeye vizesiz veya varışta vize seçeneği sunan ülkeler ise;

102. Kuzey Kore

103. Nepal, Filistin bölgesi

104. Somali

105. Yemen

106. Pakistan

107. Suriye

108. Irak

109. Afganistan

N-LIFE HABERLERİ

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