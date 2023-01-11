2023 yılının en güçlü pasaportları açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada?)

EN ZAYIF PASARPORTLAR

40 ya da daha az ülkeye vizesiz veya varışta vize seçeneği sunan ülkeler ise şöyle:

102. Kuzey Kore

103. Nepal, Filistin bölgesi

104. Somali

105. Yemen

106. Pakistan

107. Suriye

108. Irak

109. Afganistan