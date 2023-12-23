2023'te dünyanın en yoğun uçuş rotaları (En çok uçuş yapılan şehirler)

5. Seul Incheon - Tokyo Narita





4. Seul Incheon - Osaka Kansai





3. Hong Kong - Taipei





2. Kahire - Cidde





1. Kuala Lumpur - Singapur





Dünyanın en yoğun uçuş rotası Kuala Lumpur'dan Sinagapur'a yapılan yolculuklar oldu. Verilere göre, bu uçuşlar için toplamda 4,9 milyon koltuk satıldı.