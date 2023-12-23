2023'te dünyanın en yoğun uçuş rotaları (En çok uçuş yapılan şehirler)
Yolcu sayısına göre en yoğun uçuş rotaları açıklandı. Seyahat istihbarat şirketi OAG, en yoğun uluslararası ve iç hat uçuş rotalarını sıraladı. 2023 yılı boyunca uçuşlarda satılan koltuk sayısına dayanan verilere göre, Kuala Lumpur'dan Singapur'a yapılan uçuşlar, dünyanın en yoğun uçuş rotası oldu. İşte en çok uçuş yapılan şehirler...
EN YOĞUN 10 İÇ HAT UÇUŞ ROTALARI
10. Cakarta - Bali Denpasar
9. Mumbai - Delhi
8. Cidde - Riyad
7. Tokyo Haneda - Okinawa Naha
6. Pekin - Şanghay Hongqiao