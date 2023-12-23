2023'te dünyanın en yoğun uçuş rotaları (En çok uçuş yapılan şehirler)

Yolcu sayısına göre en yoğun uçuş rotaları açıklandı. Seyahat istihbarat şirketi OAG, en yoğun uluslararası ve iç hat uçuş rotalarını sıraladı. 2023 yılı boyunca uçuşlarda satılan koltuk sayısına dayanan verilere göre, Kuala Lumpur'dan Singapur'a yapılan uçuşlar, dünyanın en yoğun uçuş rotası oldu. İşte en çok uçuş yapılan şehirler...

2023'te dünyanın en yoğun uçuş rotaları (En çok uçuş yapılan şehirler) - 1

EN YOĞUN 10 İÇ HAT UÇUŞ ROTALARI

10. Cakarta - Bali Denpasar

9. Mumbai - Delhi

8. Cidde - Riyad

7. Tokyo Haneda - Okinawa Naha

6. Pekin - Şanghay Hongqiao

N-LIFE HABERLERİ

2023'te dünyanın en yoğun uçuş rotaları (En çok uçuş yapılan şehirler) - 2

5. Melbourne - Sydney

4. Hanoi - Ho Chi Minh City

3. Fukuoka - Tokyo Haneda

2. Sapporo New Chitose - Tokyo Haneda

1. Jeju - Seul Gimp

2023'te dünyanın en yoğun uçuş rotaları (En çok uçuş yapılan şehirler) - 3

EN YOĞUN 10 ULUSLARARASI UÇUŞ ROTALARI

10. Bangkok Suvarnabhumi - Seul Incheon

9. Bangkok Suvarnabhumi - Singapur

8. New York Kennedy - Londra Heathrow

7. Cakarta - Singapur

6. Dubai - Riyad

2023'te dünyanın en yoğun uçuş rotaları (En çok uçuş yapılan şehirler) - 4

5. Seul Incheon - Tokyo Narita

4. Seul Incheon - Osaka Kansai

3. Hong Kong - Taipei

2. Kahire - Cidde

1. Kuala Lumpur - Singapur

Dünyanın en yoğun uçuş rotası Kuala Lumpur'dan Sinagapur'a yapılan yolculuklar oldu. Verilere göre, bu uçuşlar için toplamda 4,9 milyon koltuk satıldı.

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