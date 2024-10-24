2025'in en iyi gezi rotaları (2025 yılında görülmesi gereken yerler)
Seyahat rehberi Lonely Planet, 2025'in en iyi rotalarını açıkladı. Fransa'nın Toulouse kenti, kısa süreli şehir ziyareti için en üst sırada yer aldı. Listeye Türkiye'den sürpriz bir bölge girdi. İşte kategorilere göre 2025 yılında gezilecek en iyi yerler...
Lonely Planet'ın "Seyahatte En İyiler" listesinin 15. sayısında güvenilir seyahat rehberi, yeni yılda yapılacak seyahatlerde bölgelerden ülkelere ve şehirlere kadar trend olmuş 30 güzergaha yer verdi.