2025'in en iyi gezi rotaları (2025 yılında görülmesi gereken yerler)

Seyahat rehberi Lonely Planet, 2025'in en iyi rotalarını açıkladı. Fransa'nın Toulouse kenti, kısa süreli şehir ziyareti için en üst sırada yer aldı. Listeye Türkiye'den sürpriz bir bölge girdi. İşte kategorilere göre 2025 yılında gezilecek en iyi yerler...

2025'in en iyi gezi rotaları (2025 yılında görülmesi gereken yerler) - 1

Lonely Planet'ın "Seyahatte En İyiler" listesinin 15. sayısında güvenilir seyahat rehberi, yeni yılda yapılacak seyahatlerde bölgelerden ülkelere ve şehirlere kadar trend olmuş 30 güzergaha yer verdi. 

N-LIFE HABERLERİ

2025'in en iyi gezi rotaları (2025 yılında görülmesi gereken yerler) - 2

Bu yıl marka, gezginleri daha düşünceli olmaya teşvik ederken, dünyanın dört bir yanındaki turistik noktalarda daha az bilinen "mücevherler" ve "yeni yaklaşımlar" üzerinde duruluyor.

2025'in en iyi gezi rotaları (2025 yılında görülmesi gereken yerler) - 3

EN İYİ 10 ŞEHİR

Toulouse, Fransa

Puduçeri, Hindistan

Bansko, Bulgaristan

Chiang Mai, Tayland

Cenova, İtalya

Pittsburgh, ABD

Osaka, Japonya

Curitiba, Brezilya

Palma de Mallorca, İspanya

Edmonton, Kanada

2025'in en iyi gezi rotaları (2025 yılında görülmesi gereken yerler) - 4

EN İYİ 10 ÜLKE

Kamerun

Litvanya

Fiji

Laos

Kazakistan

Paraguay

Trinidad & Tobago

Vanuatu

Slovakya

Ermenistan

2025'in en iyi gezi rotaları (2025 yılında görülmesi gereken yerler) - 5

EN İYİ 10 BÖLGE

Güney Karolina'da Low Country ve Kıyı Georgia, ABD

Terai, Nepal

Chiriqui, Panama

Launceston & Tamar Vadisi, Avustralya

Valais, İsviçre

Giresun & Ordu, Türkiye

Bavyera, Almanya

Doğu Anglia, İngiltere

Ürdün Yolu

Hood Dağı ve Columbia River Gorge bölgesi, Oregon, ABD

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