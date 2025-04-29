330 yıllık çınar ağacı: 2 devlet, 15 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü

Ulu çınarın çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler ise bu tür doğal anıtların daha çok tanıtılması gerektiğini vurguladı. Anıt ağaç, Uçmakdere Mahallesi'nin hem doğal güzelliklerini hem de tarihî derinliğini simgeleyen önemli varlıklar arasında yer alıyor.

Yetkililer, ağacın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için düzenli bakım ve denetimlerin sürdüğünü belirtiyor.