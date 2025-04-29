330 yıllık çınar ağacı: 2 devlet, 15 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde yol kenarında bulunan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Anıt Ağaç" olarak tescil edilen 330 yıllık doğu çınarı, ihtişamlı görüntüsüyle görenleri büyülüyor.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'nde 330 yıl boyunca Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere iki büyük devlete, tam 15 padişaha ve 12 cumhurbaşkanına tanıklık eden ulu çınar, zamana karşı verdiği mücadele ile adeta tarih kitaplarına meydan okuyor.