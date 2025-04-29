330 yıllık çınar ağacı: 2 devlet, 15 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde yol kenarında bulunan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Anıt Ağaç" olarak tescil edilen 330 yıllık doğu çınarı, ihtişamlı görüntüsüyle görenleri büyülüyor.

330 yıllık çınar ağacı: 2 devlet, 15 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü - 1

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'nde 330 yıl boyunca Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere iki büyük devlete, tam 15 padişaha ve 12 cumhurbaşkanına tanıklık eden ulu çınar, zamana karşı verdiği mücadele ile adeta tarih kitaplarına meydan okuyor.

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330 yıllık çınar ağacı: 2 devlet, 15 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü - 2

Uçmakdere Mahallesi'nde, doğanın ortasında adeta bir tarihi eser gibi duran ağaç, hem yerel halkın hem de bölgeyi ziyaret eden turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

330 yıllık çınar ağacı: 2 devlet, 15 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü - 3

Çınarın gövdesi yıllar içinde doğal yollarla genişlemiş ve içinde büyük bir oyuk oluşmuş durumda. Ağacın iç kısmına 3-4 kişi rahatlıkla sığabiliyor.

330 yıllık çınar ağacı: 2 devlet, 15 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü - 4

Vatandaşlar, geniş oyuğun içine girerek fotoğraf çektiriyor, kimi zaman da doğal bir mağarayı andıran bu boşlukta oturup doğayla bütünleşmenin keyfini çıkarıyor.

330 yıllık çınar ağacı: 2 devlet, 15 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü - 5

Ulu çınarın çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler ise bu tür doğal anıtların daha çok tanıtılması gerektiğini vurguladı. Anıt ağaç, Uçmakdere Mahallesi'nin hem doğal güzelliklerini hem de tarihî derinliğini simgeleyen önemli varlıklar arasında yer alıyor.

Yetkililer, ağacın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için düzenli bakım ve denetimlerin sürdüğünü belirtiyor.

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