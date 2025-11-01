394 basamaklı merdivenle iniliyor: Türkiye'nin popüler turizm noktasında sonbahar yoğunluğu

YÜZLERCE KİLİSE VE ŞAPEL

Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, havaların soğumasıyla birlikte sahil bölgelerindeki turist yoğunluğunun iç alanlara kaymaya başladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 14 kilometre uzunluğunda olan Ihlara Vadimiz, 150 -200 metre derinliğinde. Bu eşsiz vadi, dünyanın en büyük ikinci kanyonu olma özelliği taşıyor. Kapadokya bölgesinin en önemli destinasyonlarından başında Ihlara Vadisi geliyor. Vadinin içinde yüzlerce kilise ve şapel tespit edildi. Burada bilimsel ve yüzeysel kazı çalışmalarımız üniversite hocalarımızın başkanlığında devam ediyor. Bu yönüyle hem inanç turizmi hem de doğa turizminde önemli bir merkez haline geliyor."