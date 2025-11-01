394 basamaklı merdivenle iniliyor: Türkiye'nin popüler turizm noktasında sonbahar yoğunluğu
Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında yer alan, tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi'nde sonbahar yoğunluğu yaşanıyor.
Kapadokya, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi ile başlıyor. Kapadokya bölgesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, Ihlara Vadisi'ne de uğruyor.
Kaya oyma mekanları, kiliseler ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçileri kendisine hayran bırakan 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi'ne, 394 basamaklı merdivenle iniliyor.