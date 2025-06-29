6 Şubat depremlerinde zarar görmüştü: Gaziantep Kalesi'nin onarımında sona gelindi

Yenmez, kalenin ocak ayında açılmasının planlandığını ancak bazı nedenlerle gecikme yaşandığını ifade ederek, "Şu an hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Eylül sonu itibarıyla restorasyonu bitirip ekimde ziyaretçilere açmayı planlıyoruz. Bundan sonraki süreçte turistleri geri çevirmeden kaleyi gezdirmek istiyoruz. Gaziantep'e hayırlı olsun" diye konuştu.