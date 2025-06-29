6 Şubat depremlerinde zarar görmüştü: Gaziantep Kalesi'nin onarımında sona gelindi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin ekim ayında yeniden ziyarete açılması planlanıyor.

6 Şubat depremlerinde zarar görmüştü: Gaziantep Kalesi'nin onarımında sona gelindi - 1

Kentin önemli kültürel miraslarından biri olarak turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan Gaziantep Kalesi, depremde hasar görünce ziyarete kapatıldı.

Kalenin yeniden faaliyete açılması için İl Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce restorasyon ihalesi yapıldı ve kısa sürede çalışmalara başlandı.

N-LIFE HABERLERİ

6 Şubat depremlerinde zarar görmüştü: Gaziantep Kalesi'nin onarımında sona gelindi - 2

İlk olarak depremin etkisiyle kale eteklerine dağılan taşlar yerinden kaldırılırken, yazıt ve kitabeler tasnif edilerek tekrar kullanılmak üzere Zeugma Mozaik Müzesi deposunda koruma altına alındı.

6 Şubat depremlerinde zarar görmüştü: Gaziantep Kalesi'nin onarımında sona gelindi - 3

Yaklaşık 2 buçuk yıldır kapalı olan kalede, hasar alan burç kısmı, surların restorasyonu ve zemindeki çatlakların dolgu çalışmaları tamamlandı. İç kısımlardaki yürüme alanlarında hasar alan bölgelerin yenilenmesi ve dış cephedeki sağlamlaştırma çalışmaları sürüyor.

6 Şubat depremlerinde zarar görmüştü: Gaziantep Kalesi'nin onarımında sona gelindi - 4

Gaziantep Rölöve ve Anıtlar Müdürü Kemal Yenmez, restorasyon çalışmalarına depremin ardından haziran ayında başlandığını söyledi.

6 Şubat depremlerinde zarar görmüştü: Gaziantep Kalesi'nin onarımında sona gelindi - 5

Çalışmalarda sona gelindiğini ifade eden Yenmez, şu bilgileri verdi:

"Hızlı bir şekilde kalenin sur duvarları öncelikli olmak üzere sağlamlaştırıp restore ettik. Sur duvarlarındaki restorasyon tamamlandı. Yük üzerine kurulu kalenin zeminlerinde boşalma ve kırılmalar olduğunu jeoradar taramaları sonrası tespit ettik. Bunlarla ilgili zemin iyileştirmesi dahil enjeksiyonlarla sur duvarlarını sağlama aldık. Yürüme yolları ve kalenin sur duvarlarının kaymasını önleyecek glacis uygulamamız devam ediyor."

6 Şubat depremlerinde zarar görmüştü: Gaziantep Kalesi'nin onarımında sona gelindi - 6

Yenmez, kalenin ocak ayında açılmasının planlandığını ancak bazı nedenlerle gecikme yaşandığını ifade ederek, "Şu an hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Eylül sonu itibarıyla restorasyonu bitirip ekimde ziyaretçilere açmayı planlıyoruz. Bundan sonraki süreçte turistleri geri çevirmeden kaleyi gezdirmek istiyoruz. Gaziantep'e hayırlı olsun" diye konuştu.

6 Şubat depremlerinde zarar görmüştü: Gaziantep Kalesi'nin onarımında sona gelindi - 7
6 Şubat depremlerinde zarar görmüştü: Gaziantep Kalesi'nin onarımında sona gelindi - 8
6 Şubat depremlerinde zarar görmüştü: Gaziantep Kalesi'nin onarımında sona gelindi - 9
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