8 yaşındaki Sam Baker El Capitan'ı tırmanan en genç isim oldu

Tırmanışçı olan Amerikalı Joe Baker, Facebook hesabında yaptığı paylaşımla 8 yaşındaki oğlunun rekor kırdığını paylaştı.
Kaliforniya’daki Yosemite Ulusal Park’ında bulunan El Capitan kaya formasyonunu tırmanan 8 yaşındaki Sam, bir ilke imza attı. CNN’in haberine göre, Sam ünlü El Capitan kayalarını tırmanan en genç insan oldu.
Babası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “İnanılmaz bir hafta oluyor. Seninle duyuyorum Sam. Oğlum El Capitan’a iple tırmanan en genç kişi oldu” ifadelerini kullandı.
Baba ve oğul, bir kişinin önden gittiği ve ipleri ayarladığı 4 kişilik bir grupla El Capitan’ı tırmanmaya başladı. Tırmanış esnasında dinlenen ve uyku tulumlarında uyuyan baba oğul, başarılarının her adımını sosyal medya takipçileriyle paylaştılar.
Bir gelenek haline gelen kaya tırmanışını vakit buldukça yaptıklarını belirten baba Sam Baker, eşi Anne Baker’ın da kendilerine sık sık katıldığını paylaştı.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan El Capitan yaklaşık 2300 km yüksekliğinde. Bu kaya tırmanışı çoğu deneyimli tırmanışçı için bile oldukça tehlikeli bulunuyor.
İşte El Capitan'ı tırmanan en genç isim Sam Baker'ın tırmanış görüntüleri...