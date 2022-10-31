8 yaşındaki Sam Baker El Capitan'ı tırmanan en genç isim oldu

4 KİŞİLİK EKİPLE TIRMANDILAR

Baba ve oğul, bir kişinin önden gittiği ve ipleri ayarladığı 4 kişilik bir grupla El Capitan’ı tırmanmaya başladı. Tırmanış esnasında dinlenen ve uyku tulumlarında uyuyan baba oğul, başarılarının her adımını sosyal medya takipçileriyle paylaştılar.