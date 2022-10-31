8 yaşındaki Sam Baker El Capitan'ı tırmanan en genç isim oldu

Amerika’nın Kaliforniya eyaletindeki Yosemite Milli Parkı'nda yer alan ve tek parça granitten oluşan kaya formasyonu El Capitan'ı tırmanan 8 yaşındaki Sam Baker tarihe geçti.

8 yaşındaki Sam Baker El Capitan'ı tırmanan en genç isim oldu - 1

Tırmanışçı olan Amerikalı Joe Baker, Facebook hesabında yaptığı paylaşımla 8 yaşındaki oğlunun rekor kırdığını paylaştı.

Kaliforniya’daki Yosemite Ulusal Park’ında bulunan El Capitan kaya formasyonunu tırmanan 8 yaşındaki Sam, bir ilke imza attı. CNN’in haberine göre, Sam ünlü El Capitan kayalarını tırmanan en genç insan oldu.

8 yaşındaki Sam Baker El Capitan'ı tırmanan en genç isim oldu - 2

KAYALARI TIRMANIN EN GENÇ İSİM OLDU

Babası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “İnanılmaz bir hafta oluyor. Seninle duyuyorum Sam. Oğlum El Capitan’a iple tırmanan en genç kişi oldu” ifadelerini kullandı.

8 yaşındaki Sam Baker El Capitan'ı tırmanan en genç isim oldu - 3

4 KİŞİLİK EKİPLE TIRMANDILAR

Baba ve oğul, bir kişinin önden gittiği ve ipleri ayarladığı 4 kişilik bir grupla El Capitan’ı tırmanmaya başladı. Tırmanış esnasında dinlenen ve uyku tulumlarında uyuyan baba oğul, başarılarının her adımını sosyal medya takipçileriyle paylaştılar.

8 yaşındaki Sam Baker El Capitan'ı tırmanan en genç isim oldu - 4

Bir gelenek haline gelen kaya tırmanışını vakit buldukça yaptıklarını belirten baba Sam Baker, eşi Anne Baker’ın da kendilerine sık sık katıldığını paylaştı.

8 yaşındaki Sam Baker El Capitan'ı tırmanan en genç isim oldu - 5

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan El Capitan yaklaşık 2300 km yüksekliğinde. Bu kaya tırmanışı çoğu deneyimli tırmanışçı için bile oldukça tehlikeli bulunuyor. 

İşte El Capitan'ı tırmanan en genç isim Sam Baker'ın tırmanış görüntüleri...

8 yaşındaki Sam Baker El Capitan'ı tırmanan en genç isim oldu - 6
8 yaşındaki Sam Baker El Capitan'ı tırmanan en genç isim oldu - 7
8 yaşındaki Sam Baker El Capitan'ı tırmanan en genç isim oldu - 8

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