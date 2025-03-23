80 milyon yıllık doğa harikası: 1 yılda 950 bin kişi ziyaret etti
Bartın'da, 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesiyle oluşan bazalt kayalar, ilgi görüyor. Tabiat anıtı olarak turizme kazandırılan lav sütunlarını 1 yılda 950 bin kişi ziyaret etti.
Kente 17 kilometre uzaklıktaki Güzelcehisar köyündeki lav sütunları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında tabiat anıtı ilan edildi. 'Güzelcehisar Bazalt Sütunları Tabiat Anıtı', Türkiye'nin 112'nci tabiat anıtı oldu. Lav sütunları, dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunuyor.