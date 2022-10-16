ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali'

ABD'nin Pasifik Okyanusu kıyısındaki Half Moon Bay kentinde yapılan 52. Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
Ülke genelinde yapılan en büyük bal kabağı yarışında Minnesota eyaletinin Anoka kentinden Travis Gienger isimli bir vatandaşın yetiştirdiği yaklaşık 1.161 kilogramlık bal kabağı Kuzey Amerika rekorunu kırdı.
Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali'nde sergilenen dev bal kabağı katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.
İşte 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali'nden yansıyan kareler...