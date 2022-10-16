ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali'

ABD'nin Pasifik Okyanusu kıyısındaki Half Moon Bay kentinde bu yıl 52'ncisi gerçekleştirilen Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali renkli görüntülere sahne oldu. En büyük bal kabağı yarışmasında rekor kırıldı.

ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 1

ABD'nin Pasifik Okyanusu kıyısındaki Half Moon Bay kentinde yapılan 52. Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 2

Ülke genelinde yapılan en büyük bal kabağı yarışında Minnesota eyaletinin Anoka kentinden Travis Gienger isimli bir vatandaşın yetiştirdiği yaklaşık 1.161 kilogramlık bal kabağı Kuzey Amerika rekorunu kırdı.

ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 3

Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali'nde sergilenen dev bal kabağı katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 4

İşte 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali'nden yansıyan kareler...

ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 5
ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 6
ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 7
ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 8
ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 9
ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 10
ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 11
ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 12
ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 13
ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 14
ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 15
ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 16
ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 17
ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 18
ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 19
ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 20
ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 21
ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 22
ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 23
ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 24
ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 25
ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 26
ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 27

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