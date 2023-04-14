Açılışa günler kala Kız Kulesi'nin son hali

Restorasyon çalışmalarına 2021 yılında başlanan, İstanbul'un tarihi simgelerinden biri olan Kız Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi.

Açılışa günler kala Kız Kulesi'nin son hali - 1

İstanbul'un 2 bin 500 yıllık tarihe sahip simgelerinden Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Açılışa günler kala Kız Kulesi'nin son hali - 2

Bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi'nin çevresinde bulunan iskeleler kaldırıldı.

Açılışa günler kala Kız Kulesi'nin son hali - 3

İskelelerin kaldırılmasıyla Kız Kulesi'nin son hali daha net göründü.

Açılışa günler kala Kız Kulesi'nin son hali - 4

Bazı vatandaşlar tarihi yapının fotoğraflarını çekti.

Açılışa günler kala Kız Kulesi'nin son hali - 5

Restorasyon çalışmalarının devam ettiği Kız Kulesi'nin mayıs ayının ilk haftasında açılması planlanıyor.

Açılışa günler kala Kız Kulesi'nin son hali - 6

Restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelinen Kız Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi.

Açılışa günler kala Kız Kulesi'nin son hali - 7
Açılışa günler kala Kız Kulesi'nin son hali - 8
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