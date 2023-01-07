Adı Türk, kendi Alman ruhlu bir Fransız kasabası: Turckheim

Kapıdan dışarı adımımızı attığımızda Turckheim’i çevreleyen La Fecht çayı ile karşılaşıyoruz. Bu çay Fransa-Almanya sınırını oluşturan Ren Nehri’ni besleyen onlarca koldan biri. Munster Kapısı’nın hemen yakınında ise bir anıt bulunuyor. Turenne Anıtı, Marshal Turenne’in 1675 yılında Turckheim’i Fransa Krallığı’na bağladığı savaşın zaferi olarak inşa edilmiş.

Turenne Anıtı’ndan sonra Turckheim’daki keşfimiz sona eriyor. Dilerseniz kasaba meydanında yer alan turist bilgi noktasına uğrayıp bağcılık ve şarap üretiminin detayları ile ilgili bir saatlik turlara katılabilirsiniz.

Kaynak: Brandlifemag