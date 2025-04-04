Adıyaman'da 2 bin 60 yıllık yapı: Araçla ulaşım olmadığı için çok az kişi ziyaret ediyor
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 bin 60 yıl önce ana kayaya oyulan Kommagene Kralı 1. Antiochos'un oğlu 2. Mithridatis'in mezarının bulunduğu Sesönk (Dikilitaş) Tümülüsü, yapısı ile hem dikkat çekiyor hem de diğer tümülüslerden ayrılıyor.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 bin 60 yıl önce ana kayaya oyulan Kommagene Kralı 1. Antiochos'un oğlu 2. Mithridatis'in mezarının bulunduğu Sesönk (Dikilitaş) Tümülüs dikkat çekiyor.