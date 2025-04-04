Adıyaman'da 2 bin 60 yıllık yapı: Araçla ulaşım olmadığı için çok az kişi ziyaret ediyor

''GENELDE TÜM YAPILARINI YÜKSEK YERE KURUYOR''

Tümülüsle ilgili bilgi veren Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Buradaki tümülüsün yüksekliği 7 metre ve bir kayaya oyulmuş şekilde, 3 niş içerisinde yer alan bir mezar. Bunun içerisine girilebiliyor şuan ve üst kısımlarında 7 metre moloz taşlardan yükselti oluşturulmuş. Buradaki Karakuş'a benzerliğinden dolayı Kommagenie Krallığının bir mezar yapısı olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca 1. Antiochos'un oğlu Kral 2. Mithridatis, yani Milattan Önce 36-21 yılında gömüldüğü düşünülüyor. Buraya yaklaşık 20-25 dakika yürüyerek gelebiliyorsunuz. Çok bakir, yükseltisi yüksek bir alanda. Kommagene kralını biliyoruz. Genelde tüm yapılarını yüksek yerlere kuruyor" diye konuştu.