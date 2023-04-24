Afrika'daki Hausa kraliyetinin simgesi: Rawani

Hausa dilinde türban anlamına gelen rawani, başta Nijerya olmak üzere Gana, Nijer, Kamerun, Çad ve Togo gibi Batı Afrika ülkelerinde yaşayan Hausaların önem verdiği ve saygı duyduğu giysiler arasında bulunuyor.
Rawani, Hausa toplumunda kraliyet mensuplarının yanı sıra dini liderler ve saygı duyulan yaşlı kişiler tarafından da kullanılıyor.
Çeşitli örgü şekilleri olan rawaniyi kraliyet mensupları, dini liderler ve yaşlılar farklı şekillerde bağlıyor, hepsinin bir anlamı bulunuyor.
Krallar ve kraliyet aileleri en büyük rawaniyi takarken sırayla dini liderler ve yaşlılar daha küçüklerini kullanıyor.
Hausa halkı dini etkinlikler, düğün ve kültürel festivaller gibi kutlamalarda geleneksel kıyafetlere daha fazla önem veriyor.
Rawaniler, Hausa toplumunda prestiji sembolize ediyor ve aynı zamanda sert hava koşullarına karşı koruma görevi görüyor.
Rawaninin ağzı ve burnu örten ve çeneye kadar uzanan kısmına "amawali", boynuza benzeyen kısımlarına ise "kunnuwa" deniliyor.
Türbanların stilleri, kralların gideceği yerlerin anlam ve önemine göre değişiklik gösterebiliyor.