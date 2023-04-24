Afrika'daki Hausa kraliyetinin simgesi: Rawani

HAUSA TOPLUMUNDA PRESTİJİ SİMGELİYOR

Hausa halkı dini etkinlikler, düğün ve kültürel festivaller gibi kutlamalarda geleneksel kıyafetlere daha fazla önem veriyor.

Rawaniler, Hausa toplumunda prestiji sembolize ediyor ve aynı zamanda sert hava koşullarına karşı koruma görevi görüyor.

Rawaninin ağzı ve burnu örten ve çeneye kadar uzanan kısmına "amawali", boynuza benzeyen kısımlarına ise "kunnuwa" deniliyor.