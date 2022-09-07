Afrika'nın güney ucunda bir doğa harikası: Masa Dağı

ÇOĞUNLUĞU ENDEMİK 1470 ÇİÇEK TÜRÜ

Cape Town Üniversitesi raporuna göre, yaklaşık 240 milyon yaşında olduğu tahmin edilen Masa Dağı, dünyanın en yaşlı dağlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Dünyanın en küçük ve alan bakımından en yoğun bitki çeşidine sahip Cape Flora Krallığı'nın en önemli bölümlerinden biri olan Masa Dağı, zengin bitki çeşitliliğine sahip.

Masa Dağı Ulusal Parkı'ndan (TMNP) edinilen bilgiye göre, yüzde 70'i sadece bu yörede yetişen ve 300'ü yok olma tehdidi altında bulunan 2 bin 200 civarında bitki çeşidine ev sahipliği yapan dağ, "kırmızı disa" ve "kral protea" gibi ülkenin sembolleşmiş çiçeklerinin de aralarında bulunduğu 1470 çiçek türünü barındırıyor.