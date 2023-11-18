Aigai Antik Kenti kazısında Demeter heykelcikleri bulundu

Kentte "Athena Kutsal Alanı" olarak belirlenen bölgeye ulaşan yolun kenarında sarnıç yapısı tespit ettiklerini, kazı sırasında beklenmedik buluntularla karşılaştıklarını aktaran Sezgin, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl kazdığımız sarnıç, diğer sarnıçlardan hem formu hem de içindeki buluntular itibarıyla çok farklı. Mesela sarnıcın ağzındaki 'sarnıç bileziği' diye tarif ettiğimiz oyuğun altına özel olarak yatırılmış bir figür bulduk. Normalde sarnıçların içinde böyle figürler bulmayız. Özellikle oraya bırakılmış ya da yatırılmış, mitolojiden bildiğimiz tanrıça Demeter'i tasvir eden bir heykelcik. İlginç olan diğer nokta bu tanrıça Demeter bir tane değil sarnıcın içinden de bir tanrıça Demeter heykelciği çıktı. Yine aynı pozda tasvir edilmiş. Üçüncü buluntu ise kırık olduğu için belki çok anlaşılmıyor ama parçalar halinde kabartmalı bir vazoya ait. Parçaların üzerinde başak demetleri var. Başak demetlerinin tanrıça Demeter ile ilişkili olduğunu biliyoruz."