Aigai Antik Kenti kazısında Demeter heykelcikleri bulundu
Geçmişi milattan önce 8'inci yüzyıla uzanan Aigai Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sırasında bir sarnıçta Yunan mitolojisinde toprak ve bereket tanrıçası olarak bilinen Demeter'i tasvir eden iki heykelcik ve kabartmalı vazo parçaları bulundu.
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesindeki Aigai'de, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin başkanlığındaki ekibin kazı çalışmaları devam ediyor.