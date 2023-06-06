Alandeşt Yaylası doğaseverleri ağırlıyor

Bitki çeşitliliği, menderesleri ve doğasıyla yaylanın turizme kazandırılması gerektiğini belirten Demez, şöyle konuştu:



"Alandeşt, doğasıyla bakir ve pek bilinmeyen bir yayla. Bugün 21 kişiyle yaylada kamp yaptık. 2 bin 800 rakımlı yaylanın eşsiz bir doğası var. Dün akşam kampta arkadaşlarla dolunayın doğuşunu izledik, çok güzeldi. Bugün ise yaylayı gezdik. Yaklaşık 15 kilometreyi bulan mendereslerde botla gezdik. Güzel bir etkinlikti. Herkesin gelip burayı görmesini istiyoruz."