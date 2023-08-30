Alanya'nın Dim Şelaleleri serinlemek isteyenlerin alternatif adresi oldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde doğal güzelliği ve buz gibi suyuyla dikkati çeken Dim Şelaleleri, sıcak havadan bunalanların serinlemek için tercih ettiği adresler arasında yer alıyor.
Antalya Dim Alacami Mahallesi sınırlarında bulunan Dim Şelaleleri, Toros Dağlar'ından yaklaşık 15 metreden dökülüyor. Dim Çayı'nın ana kaynağını oluşturan suların yaz ve kış aktığı bölge, doğal güzelliği, 4 derecelik su sıcaklığı ve sesiyle ziyaretçilerine huzur veriyor.
Dim Çayı'nın ana kaynağını oluşturan ve "Suyun gözü" olarak anılan şelaleler, ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunuyor.