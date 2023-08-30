Alanya'nın Dim Şelaleleri serinlemek isteyenlerin alternatif adresi oldu

"ŞANSLI OLANLAR KIRMIZI ALABALIĞI GÖREBİLİYOR"

Şelalelerden birinin Akdağ'ın tepelerinde eriyen kar sularının oluşturduğunu, diğerinin ise yer altından çıkarak yaklaşık 15 metreden döküldüğünü ifade eden Çelik, "İki suyun soğukluk dereceleri de farklı. Ama buraya gelenler, 4 derecelik suda serinleme imkanı buluyor. Şanslı olanlar, şelale havuzunda endemik bir tür olan kırmızı alabalığı görebiliyor" diye konuştu.