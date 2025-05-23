Alicin Manastırı, Sümela Manastırı ile olan benzerliğiyle dikkat çekiyor: Adını bir eşkıyadan almış

ALİ İSİMLİ BİR EŞKIYAYI BARINDIRMIŞ

Ankara tarihçisi Araştırmacı Abdülkerim Erdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Alicin Manastırı denilmesinin sebebi Celali isyanlarından sonra Ankara civarında şakiler, yani eşkıyalar barınıyor. Celali isyanlarında Anadolu'nun her yerinde bir eşkıya hareketi var. Ali isminde bir eşkıya reisi orada barındığından dolayı Ali Cin Mağarası da derler.''

''PAPAZLAR VE RAHİPLER İBADET EDİYORDU''

Erdoğan, manastırda Bizans dönemi zamanında Hristiyanların ve rahiplerin barındığını belirterek, aşağısında bulunan vadiden manastıra ulaşmanın zor olduğunu dile getirdi. Manastırın içinde odalar olmadığını, günümüze yalnızca sur bakiyesinin ulaştığını aktaran Erdoğan, papazların ve rahiplerin ibadet ettiği bir mekan işlevi gördüğünü söyledi.



