Alicin Manastırı, Sümela Manastırı ile olan benzerliğiyle dikkat çekiyor: Adını bir eşkıyadan almış

Ankara'daki Alicin Manastırı, Trabzon'da bulunan Sümela Manastırı'na benzerliğiyle görenlerin ilgisini çekiyor.

Alicin Manastırı, Sümela Manastırı ile olan benzerliğiyle dikkat çekiyor: Adını bir eşkıyadan almış - 1

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Alicin Manastırı, Sümela Manastırı'na benzerliğiyle dikkat çekiyor. Ankara'ya 90 kilometre uzaklıkta ve dağın yamacında kalan manastırın Sümela Manastırı'ndan da eski bir yapı olduğu düşünülüyor.

''ANKARA'NIN SÜMELASI''

Dağların arasına gizlenen mekanın tüm arkeolojik bulgulara rağmen halen kim tarafından yapıldığı net olarak bilinmezken, "Ankara'nın Sümelası" olarak da adlandırılıyor. Alicin Deresi'nin yukarısında bulunan manastır, adını ise Ali isimli bir eşkıyadan alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Alicin Manastırı, Sümela Manastırı ile olan benzerliğiyle dikkat çekiyor: Adını bir eşkıyadan almış - 2

ALİ İSİMLİ BİR EŞKIYAYI BARINDIRMIŞ 

Ankara tarihçisi Araştırmacı Abdülkerim Erdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Alicin Manastırı denilmesinin sebebi Celali isyanlarından sonra Ankara civarında şakiler, yani eşkıyalar barınıyor. Celali isyanlarında Anadolu'nun her yerinde bir eşkıya hareketi var. Ali isminde bir eşkıya reisi orada barındığından dolayı Ali Cin Mağarası da derler.''

''PAPAZLAR VE RAHİPLER İBADET EDİYORDU''

Erdoğan, manastırda Bizans dönemi zamanında Hristiyanların ve rahiplerin barındığını belirterek, aşağısında bulunan vadiden manastıra ulaşmanın zor olduğunu dile getirdi. Manastırın içinde odalar olmadığını, günümüze yalnızca sur bakiyesinin ulaştığını aktaran Erdoğan, papazların ve rahiplerin ibadet ettiği bir mekan işlevi gördüğünü söyledi.

Alicin Manastırı, Sümela Manastırı ile olan benzerliğiyle dikkat çekiyor: Adını bir eşkıyadan almış - 3

''BİR MANASTIR OLDUĞU KESİN''

Konumu dolayısıyla yapının Trabzon'daki Sümela Manastırı'na benzediğini dile getiren Erdoğan, ''Konum itibarıyla ve dış mevcut sorular itibarıyla bir manastır olduğu kesin. Bu konuda herhangi bir tereddüt yok. Sanat tarih uzmanları tarafından bu yerin bir manastır olduğu konusunda fikir birliği var" ifadelerini kullandı.

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