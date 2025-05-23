Alicin Manastırı, Sümela Manastırı ile olan benzerliğiyle dikkat çekiyor: Adını bir eşkıyadan almış
Ankara'daki Alicin Manastırı, Trabzon'da bulunan Sümela Manastırı'na benzerliğiyle görenlerin ilgisini çekiyor.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Alicin Manastırı, Sümela Manastırı'na benzerliğiyle dikkat çekiyor. Ankara'ya 90 kilometre uzaklıkta ve dağın yamacında kalan manastırın Sümela Manastırı'ndan da eski bir yapı olduğu düşünülüyor.
''ANKARA'NIN SÜMELASI''
Dağların arasına gizlenen mekanın tüm arkeolojik bulgulara rağmen halen kim tarafından yapıldığı net olarak bilinmezken, "Ankara'nın Sümelası" olarak da adlandırılıyor. Alicin Deresi'nin yukarısında bulunan manastır, adını ise Ali isimli bir eşkıyadan alıyor.