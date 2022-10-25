Almanya'dan yola çıkan iki çevrebilimci doğanın önemine vurgu için pedal basıyor

Öllös, konaklamak için doğal yaşam alanlarını tercih ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye bizim için son derece ilginç bir ülke. Avrupa'da, Türkiye'nin doğası ile doğal çeşitliliğine ilişkin fazla bir şey duymuyoruz. Burayla ilgili çok fazla şey bilmememize rağmen gelmek istiyorduk çünkü Türkiye, Avrupa ve Asya arasında bir nevi köprü işlevi görüyor. Bu aynı zamanda vahşi yaşam ve doğa için de köprü işlevi anlamına geliyor. Burada inanılmaz ölçüde yüksek bir doğal çeşitlilik var."