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Altınbeşik Mağarası doğal oluşumlarıyla ilgi görüyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 08.07.2022 - 12:43

Antalya'nın İbradı ilçesinde milyonlarca yıllık sürecin izlerini taşıyan Altınbeşik Mağarası, içindeki sarkıtlar ve gölet oluşumlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Altınbeşik Mağarası doğal oluşumlarıyla ilgi görüyor - 1

Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin en büyük su mağarası olarak nitelendirilen Antalya'daki Altınbeşik Mağarası, traverten oluşumları, göletleri ve sarkıtlarıyla ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Altınbeşik Mağarası doğal oluşumlarıyla ilgi görüyor - 2

DOĞA HARİKASI

İbradı ilçesine 7, Ürünlü Mahallesi'ne 4 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 metre uzunluğundaki mağara, içinde görülmeye değer doğa harikası bir yeri barındırıyor.

Altınbeşik Mağarası doğal oluşumlarıyla ilgi görüyor - 3

GÖRSEL BİR ŞÖLEN

Beyaz renkli kalın traverten oluşumlar, mağaranın görsel açıdan en güzel bölümlerinden birini oluşturuyor. İçindeki gölet oluşumlarıyla da dikkati çeken üç katlı mağaranın yaklaşık 200 metresi ziyaretçilere açık.

Altınbeşik Mağarası doğal oluşumlarıyla ilgi görüyor - 4

BOTLARLA GEZİYORLAR

Su derinliğinin bazı yerlerde 40 metreyi bulduğu mağaraya gelen turistler, etkileyici doğa oluşumunu, İbradı Belediyesinin profesyonel ekibinin önderliğinde botlarla görme imkanı yakalıyor.

Altınbeşik Mağarası doğal oluşumlarıyla ilgi görüyor - 5

SERİN VE HUZURLU ATMOSFER

Hava sıcaklığı oldukça düşük olan mağara, ziyaretçilerine serinleme imkanı da sunuyor. Turkuaz rengiyle büyüleyen, kuş sesleriyle huzur veren kayalık ve ormanlık alan içindeki Altınbeşik Mağarası, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Altınbeşik Mağarası doğal oluşumlarıyla ilgi görüyor - 6

TAMAMEN KEŞFEDİLMEDİ

İbradı Belediyesi Altınbeşik Mağarası sorumlusu Yılmaz Özdoğan, yer altı gölünün Beyşehir Gölü'ne kadar uzandığını ancak hala yüzde 90'ının keşfedilemediğini ifade ediyor.

Altınbeşik Mağarası doğal oluşumlarıyla ilgi görüyor - 7

HER KATMANI ETKİLEYİCİ

Mağaranın adını içindeki ilk katının orta kısmında bulunan ve içinde barındırdığı minerallerden dolayı sarı renkte doğal bir kaya bloğundan oluşan köprünün bir beşiğe benzetilmesinden aldığını dile getiren Özdoğan, mağaranın her katmanının ziyaretçilere etkileyici bir doğa harikası sunduğunu kaydetti.

İşte Altınbeşik Mağarası'ndan etkileyici görüntüler...

Altınbeşik Mağarası doğal oluşumlarıyla ilgi görüyor - 8
Altınbeşik Mağarası doğal oluşumlarıyla ilgi görüyor - 9
Altınbeşik Mağarası doğal oluşumlarıyla ilgi görüyor - 10
Altınbeşik Mağarası doğal oluşumlarıyla ilgi görüyor - 11
Altınbeşik Mağarası doğal oluşumlarıyla ilgi görüyor - 12
Altınbeşik Mağarası doğal oluşumlarıyla ilgi görüyor - 13
Altınbeşik Mağarası doğal oluşumlarıyla ilgi görüyor - 14
Altınbeşik Mağarası doğal oluşumlarıyla ilgi görüyor - 15
Altınbeşik Mağarası doğal oluşumlarıyla ilgi görüyor - 16

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