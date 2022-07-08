Altınbeşik Mağarası doğal oluşumlarıyla ilgi görüyor

HER KATMANI ETKİLEYİCİ

Mağaranın adını içindeki ilk katının orta kısmında bulunan ve içinde barındırdığı minerallerden dolayı sarı renkte doğal bir kaya bloğundan oluşan köprünün bir beşiğe benzetilmesinden aldığını dile getiren Özdoğan, mağaranın her katmanının ziyaretçilere etkileyici bir doğa harikası sunduğunu kaydetti.





İşte Altınbeşik Mağarası'ndan etkileyici görüntüler...