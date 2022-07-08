Altınbeşik Mağarası doğal oluşumlarıyla ilgi görüyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 08.07.2022 - 12:43
Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin en büyük su mağarası olarak nitelendirilen Antalya'daki Altınbeşik Mağarası, traverten oluşumları, göletleri ve sarkıtlarıyla ziyaretçilerin akınına uğruyor.
İbradı ilçesine 7, Ürünlü Mahallesi'ne 4 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 metre uzunluğundaki mağara, içinde görülmeye değer doğa harikası bir yeri barındırıyor.
Beyaz renkli kalın traverten oluşumlar, mağaranın görsel açıdan en güzel bölümlerinden birini oluşturuyor. İçindeki gölet oluşumlarıyla da dikkati çeken üç katlı mağaranın yaklaşık 200 metresi ziyaretçilere açık.
Su derinliğinin bazı yerlerde 40 metreyi bulduğu mağaraya gelen turistler, etkileyici doğa oluşumunu, İbradı Belediyesinin profesyonel ekibinin önderliğinde botlarla görme imkanı yakalıyor.
Hava sıcaklığı oldukça düşük olan mağara, ziyaretçilerine serinleme imkanı da sunuyor. Turkuaz rengiyle büyüleyen, kuş sesleriyle huzur veren kayalık ve ormanlık alan içindeki Altınbeşik Mağarası, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
İbradı Belediyesi Altınbeşik Mağarası sorumlusu Yılmaz Özdoğan, yer altı gölünün Beyşehir Gölü'ne kadar uzandığını ancak hala yüzde 90'ının keşfedilemediğini ifade ediyor.
Mağaranın adını içindeki ilk katının orta kısmında bulunan ve içinde barındırdığı minerallerden dolayı sarı renkte doğal bir kaya bloğundan oluşan köprünün bir beşiğe benzetilmesinden aldığını dile getiren Özdoğan, mağaranın her katmanının ziyaretçilere etkileyici bir doğa harikası sunduğunu kaydetti.
İşte Altınbeşik Mağarası'ndan etkileyici görüntüler...