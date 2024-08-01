Amastris Antik Kenti bilimsel kazı alanı ilan edildi

Sesamos adı ile kuruluşu M.Ö. 7’nci yüzyıla dayanan, Helenistik dönemde kraliçe Amastris tarafından yeniden kurulan ve Roma, Bizans, Cenova gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Amasra’nın tarihi zenginliğini gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar sürüyor.

1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilerek Osmanlı’ya katılan Amasra’nın toprak altında kalan tarihi, kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılıyor. Amastris Antik Kenti için çalışmalar 2022 yılında Amasra Müze Müdürlüğü Başkanlığı’nda ve Bartın Üniversitesi’nin danışmanlık sunduğu kurtarma kazılarıyla başladı.