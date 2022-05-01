Amman Kalesi binlerce yıldır medeniyetlere ev sahipliği yapıyor

Altı bin kişilik kapasiteye sahip tiyatro, görkemli mimarisiyle her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Roma imparatoru Antoninus Pius döneminde inşa edilen tarihi yapı, her yıl çok sayıda konser ve festivale ev sahipliği yapıyor.