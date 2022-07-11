Anadolu tarihinden izler taşıyan Kemah turizme kazandırılıyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 11.07.2022 - 15:20 - Son Güncelleme : 11.07.2022 - 15:28
Urartulardan günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Erzincan'ın Kemah ilçesinde, Gülabibey Cami, Sultan Ahmet Mengücek Gazi Türbesi, Kemah Kalesi, Bey Cami gibi önemli tarihi eserler bulunuyor.
Fırat Nehri'nin bir kolu olan Karasu'nun çevreye kattığı güzellikle daha fazla tanıtılması hedeflenen ilçede, kaymakamlık öncülüğünde bilinmeyen tarihi eserlerin turizme kazandırılması için de çalışma yapılacak.
Tur firmalarını bölgeye çekmek için turizmcilerle görüşmelerin ve fuarlarda ilçenin tanıtımının yapılacağı çalışmalarda, ayrıca üniversitelerle iş birliği gerçekleştirilip kentteki mağaralara oyulmuş kiliseler gibi eserlerin turizme kazandırılması sağlanacak.
Kemah Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, Sultan Ahmet Mengücek Gazi'nin halk arasında Sultan Melik Gazi olarak da bilindiğini, aynı yerdeki diğer oymalı ve taş işlemeli türbede ise eşi ve çocuklarının cenazelerinin de olduğunu söyledi.
Mengücek Gazi'nin, aynı zamanda Kemah'ın fatihi olduğunu ifade eden Pekpak, "Anadolu'da kurulan ilk ve en önemli beyliklerinden biri olan Mengücek'in sancak şehirliğini, başkentini yapacak olan Kemah'ı fethetmiş yüce bir komutan. Daha sonra burada bir süre hüküm sürüyor ve anlatılana göre burada Fırat Nehri'ni geçerken şehit oluyor. Burada Sultan Mengücek gömülmüş bir şekilde değil, camekan içinde korumalı ve ilaçlı bir şekilde cenazesi tutuluyor" ifadelerini kullandı.
Pekpak, bölgeye miras gözüyle baktıklarını belirterek, ilçenin turistlerin uğrak noktası haline geleceğini dile getirdi.
Pekpak, asırlardır ayakta duran tarihi Gülabibey Camisi'nin de ilçedeki diğer bir önemli tarihi eser olduğunu söyleyerek, ibadethanenin yapım tarihinin 1454 olduğu yönünde ellerinde bilginin bulunduğunu kaydetti.