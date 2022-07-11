Anadolu tarihinden izler taşıyan Kemah turizme kazandırılıyor

MENGÜCEK KEMAH'IN FATİHİ

Mengücek Gazi'nin, aynı zamanda Kemah'ın fatihi olduğunu ifade eden Pekpak, "Anadolu'da kurulan ilk ve en önemli beyliklerinden biri olan Mengücek'in sancak şehirliğini, başkentini yapacak olan Kemah'ı fethetmiş yüce bir komutan. Daha sonra burada bir süre hüküm sürüyor ve anlatılana göre burada Fırat Nehri'ni geçerken şehit oluyor. Burada Sultan Mengücek gömülmüş bir şekilde değil, camekan içinde korumalı ve ilaçlı bir şekilde cenazesi tutuluyor" ifadelerini kullandı.