Galeri

Anadolu tarihinden izler taşıyan Kemah turizme kazandırılıyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 11.07.2022 - 15:20 - Son Güncelleme : 11.07.2022 - 15:28

Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinden Mengüceklilerin merkezi Erzincan'ın Kemah ilçesi, tarihi yapıları ve doğal güzelliğiyle turizm atağına hazırlanıyor. İlçede Karasu Nehri kıyısında bulunan Sultan Ahmet Mengücek Gazi Türbesi ise bölgeye gelen ziyaretçilerin uğrak yeri oldu.

Anadolu tarihinden izler taşıyan Kemah turizme kazandırılıyor - 1

Urartulardan günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan 'ın Kemah ilçesinde, Gülabibey Cami, Sultan Ahmet Mengücek Gazi Türbesi, Kemah Kalesi, Bey Cami gibi önemli tarihi eserler bulunuyor.

Anadolu tarihinden izler taşıyan Kemah turizme kazandırılıyor - 2

TURİZME KAZANDIRILMAK İSTENİYOR

Fırat Nehri'nin bir kolu olan Karasu'nun çevreye kattığı güzellikle daha fazla tanıtılması hedeflenen ilçede, kaymakamlık öncülüğünde bilinmeyen tarihi eserlerin turizme kazandırılması için de çalışma yapılacak.

Anadolu tarihinden izler taşıyan Kemah turizme kazandırılıyor - 3

Tur firmalarını bölgeye çekmek için turizmcilerle görüşmelerin ve fuarlarda ilçenin tanıtımının yapılacağı çalışmalarda, ayrıca üniversitelerle iş birliği gerçekleştirilip kentteki mağaralara oyulmuş kiliseler gibi eserlerin turizme kazandırılması sağlanacak.

Anadolu tarihinden izler taşıyan Kemah turizme kazandırılıyor - 4

Kemah Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, Sultan Ahmet Mengücek Gazi'nin halk arasında Sultan Melik Gazi olarak da bilindiğini, aynı yerdeki diğer oymalı ve taş işlemeli türbede ise eşi ve çocuklarının cenazelerinin de olduğunu söyledi.

Anadolu tarihinden izler taşıyan Kemah turizme kazandırılıyor - 5

MENGÜCEK KEMAH'IN FATİHİ

Mengücek Gazi'nin, aynı zamanda Kemah'ın fatihi olduğunu ifade eden Pekpak, "Anadolu'da kurulan ilk ve en önemli beyliklerinden biri olan Mengücek'in sancak şehirliğini, başkentini yapacak olan Kemah'ı fethetmiş yüce bir komutan. Daha sonra burada bir süre hüküm sürüyor ve anlatılana göre burada Fırat Nehri'ni geçerken şehit oluyor. Burada Sultan Mengücek gömülmüş bir şekilde değil, camekan içinde korumalı ve ilaçlı bir şekilde cenazesi tutuluyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu tarihinden izler taşıyan Kemah turizme kazandırılıyor - 6
Anadolu tarihinden izler taşıyan Kemah turizme kazandırılıyor - 7

TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI OLACAK

Pekpak, bölgeye miras gözüyle baktıklarını belirterek, ilçenin turistlerin uğrak noktası haline geleceğini dile getirdi.

Anadolu tarihinden izler taşıyan Kemah turizme kazandırılıyor - 8

Pekpak, asırlardır ayakta duran tarihi Gülabibey Camisi'nin de ilçedeki diğer bir önemli tarihi eser olduğunu söyleyerek, ibadethanenin yapım tarihinin 1454 olduğu yönünde ellerinde bilginin bulunduğunu kaydetti.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER