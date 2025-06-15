"Anemon Yolu" doğaseverlerin yeni gözdesi
Manisa'da doğa yürüyüşçüleri ve tarih meraklıları için açılan "Anemon Yolu", antik dönemden izler ve doğal güzellikler barındırıyor.
Spil Dağı eteklerinde Akpınar mevkisinde başlayan ve yaklaşık 18 kilometre uzunluğundaki yürüyüş yolu, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve şehirdeki dağcılık spor kulübü üyelerinin çalışmasıyla tamamlandı.
Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in de destek verdiği çalışmada, yürüyüş yolu için patikalar açan doğasever gönüllüler ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, güzergahtaki çalıları topladı, ağaçları budadı. Ayrıca yol boyunca bilgilendirici tabelalar yerleştirildi.