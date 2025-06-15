"Anemon Yolu" doğaseverlerin yeni gözdesi

''KYBELE'YE ULAŞIM MÜMKÜN DEĞİLDİ''

Anemon Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Ömer Bülbül, yolun dağcıların hizmetine açılmasının sevincini yaşadıklarını belirtti.

Ortaya yaklaşık 20 kilometrelik, doğa ve tarih parkuru çıktığını ifade eden Bülbül, "Yıllardır Kybele'ye ulaşmak için çok çareler aradık ama bir türlü ulaşım mümkün değildi. Çalılık bir yol vardı ve çalılıklar arasından ulaşılamıyordu. Sadece uzaktan görmekle yetiniyordu Manisa halkı. Bu fikri arkadaşımız Fahrettin Er önerince hemen işe soyunduk. Ramazan ayı boyunca her gün kısmen çalışa çalışa, güzel bir yol açtık" diye konuştu.