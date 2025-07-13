Antalya'da 800 yıllık köy restore edildi

800 yıllık geçmişi ve Antalya'nın düğmeli evleri ile meşhur olan Sarıhacılar köyünün son hali, drone ile görüntülendi.

Antalya'da 800 yıllık köy restore edildi - 1

"Düğmeli ev" olarak adlandırılan mimari yapıları ile ünlü alternatif turizm alanı olan Akseki'nin Sarıhacılar köyü, düğmeli evlerinin yanı sıra eski camisi, müzesi nedeniyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 2007 yılında Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından "Korunması Gerekli Kültür Varlığı" olarak tescil edilen yöredeki Sarıhacılar köyü, adeta geçmişe ışık tutuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Antalya'da 800 yıllık köy restore edildi - 2

Sarıhacılar'da yörenin sivil konut mimarisinin özgün örneklerinden olan düğmeli evler ve eski konaklar, geçmişin görkemini yansıtan birer kültür mirası niteliğinde. Birçoğu zamanla yıkılan tarihi evler, son yıllarda birer birer restore edilerek yeniden ayağa kaldırıldı.

Antalya'da 800 yıllık köy restore edildi - 3

1900'lü yıllara kadar bir ticaret hattı üzerinde bulunan köyde kervanlarla alışveriş yapılıyordu. Ancak 1950'li yıllarda araç yollarının açılmaya başlanmasıyla Kervanyolu önemini kaybetmiş, ticari faaliyetlerinin azalması ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle köyden göçler yaşanmıştır.

Antalya'da 800 yıllık köy restore edildi - 4

Bölge, Akdeniz'in ılıman ve iç kesimlerin karasal iklimi arasında bir geçiş noktası özelliğini taşıyor.

Antalya'da 800 yıllık köy restore edildi - 5

Avrupa ülkelerinden turistlerin uğrak yeri olan Sarıhacılar köyündeki 300 ila 400 yıllık düğmeli evler, tarihi cami ve tarihi göç yolu ile birlikte ahşap ve taş işçiliğinin en özgün mimarisinin eşsiz örneklerini sunuyor.

Antalya'da 800 yıllık köy restore edildi - 6

Sarıhacılar Köyü Kültür ve Turizm Dayanışma Derneği İstanbul Şube Başkanı Mehmet Orhan Can, Sarıhacılar köyünün özellikle tarihi camisinin en büyük özelliğinin mihrabı olduğunu söyledi. "Mihrabın el işçiliği ile yapıldığını dikkat çeken Can, "Mihrap tamamen yekpare bir ağaç üzerine yapılmış ve muhteşem bir el işçiliği bulunmaktadır. Bu hali ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin çok fazla ilgisini çekmektedir. Sırf bunun için camiyi ziyaret edenler vardır'' dedi.

Antalya'da 800 yıllık köy restore edildi - 7

Sarıhacılar köyü muhtarı Mehmet Yıldırım da, "Her geçen gün yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin sayısı artmaktadır. Düğmeli evlerimizin restorasyonları yapılıyor. Tarihi camimizin ise restorasyonu tamamlandı. Ayrıca tarihi Han'ın restorasyonu 8 yıl önce tamamlandı. Köyde bulunan sarnıçlar halen ayakta. Köyümüzde kesinlikle beton yapı bulunmamaktadır'' diye konuştu.

Antalya'da 800 yıllık köy restore edildi - 8
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