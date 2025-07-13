Antalya'da 800 yıllık köy restore edildi
800 yıllık geçmişi ve Antalya'nın düğmeli evleri ile meşhur olan Sarıhacılar köyünün son hali, drone ile görüntülendi.
"Düğmeli ev" olarak adlandırılan mimari yapıları ile ünlü alternatif turizm alanı olan Akseki'nin Sarıhacılar köyü, düğmeli evlerinin yanı sıra eski camisi, müzesi nedeniyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 2007 yılında Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından "Korunması Gerekli Kültür Varlığı" olarak tescil edilen yöredeki Sarıhacılar köyü, adeta geçmişe ışık tutuyor.