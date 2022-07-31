Antalya'nın halı tarlaları görsel bir şölen sunuyor

DÜNYANIN PEK ÇOK YERİNE GÖNDERİLİYOR

Bazı halı işletmecileri tarafından ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine satılan halılar, yüksek fiyatlara alıcı buluyor. Binlerce halı ve kilimin serili olduğu "halı tarlaları", rengarenk bir görüntü oluşturuyor. Görüntü, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Fotoğraf meraklılarının da önemli bir adresi haline gelen "halı tarlaları"nda sanatçıların klipleri ile film sahneleri de çekiliyor.

Döşemealtı ilçesinde halı işletmeciliği yapan Melih Topkara, dede mesleği bu işin nesilden nesle kendilerine kadar geldiğini söyledi.